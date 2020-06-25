Иерусалим:
19 - 27°
Тель-Авив:
25 - 29°
Эйлат:
26 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле25 июня 2020 г., 22:21

Введены карантинные ограничения в Ашдоде и Бат-Яме

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Введены карантинные ограничения в Ашдоде и Бат-Яме

Вечером 25 июня министерская комиссия по вопросам кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, приняла решение объявить зонами ограниченного доступа несколько кварталов в Ашдоде и ввести ряд ограничений в Бат-Яме.

Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что в Ашдоде зонами ограниченного доступа объявлены кварталы "Гимель", "Заин" и "Хет". В этих кварталах будут закрыты учебные заведения. Кроме того, введен запрет на проведение мероприятий с участием более 10 человек.

В Бат-Яме будут прекращены занятия в школах, начиная с пятого класса. Запрещено проведение мероприятий с участием более 10 человек. Будет усилен контроль над соблюдением положений о режиме ЧС.


12-й канал ИТВ передал, что министры также уполномочили мэрию Бат-Яма ограничивать часы пребывания на пляжах города. Таким образом, с 26 июня запрещено находиться на пляжах Бат-Яма с 10:00 до 17:00.

Члены комиссии также решили снять ограничения, действовавшие в квартале Аджами в Яффо, и усилить контроль за соблюдением положений о режиме ЧС.

Также сняты все ограничения, которые действовали в Рахате.

Комиссия продлила режим ограниченного доступа в двух района Арары до 1 июля.

Следующее заседание кабинета запланировано на ближайшее воскресенье, 28 июня.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 25 июня 2020
Коронавирус в Израиле: в настоящий момент заражены более 6 тысяч израильтян
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2020
В рамках карантинных мер в Бат-Яме могут закрыться пляжи

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:00 Правительство отказалось от намерения утвердить административные акты, ограничивающие демонстрации
21:30 Нетаниягу: "Допущены ошибки, сейчас необходим строгий карантин"
19:43 ДТП в Иерусалиме; велосипедист получил тяжелые травмы
19:39 Машина с прицепом сбила 5-летнюю девочку у перекрестка Тапуах
19:17 Мандельблит: использование чрезвычайной ситуации для ограничения массовых собраний – незаконно
16:53 Полиция призвала участников субботних акций соблюдать карантинные ограничения
14:58 В Яффо мужчина упал с крыши жилого дома
14:21 Известный израильский певец Шломи Шабат заразился коронавирусом
12:54 Парамедики МАДА оказали помощь жителю ПА, упавшему в канализационный люк
05:54 Прогноз погоды на 26 сентября: среднесезонная температура, дождь на севере и на побережье Средиземного моря
...