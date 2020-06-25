Введены карантинные ограничения в Ашдоде и Бат-Яме

Вечером 25 июня министерская комиссия по вопросам кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, приняла решение объявить зонами ограниченного доступа несколько кварталов в Ашдоде и ввести ряд ограничений в Бат-Яме.

Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что в Ашдоде зонами ограниченного доступа объявлены кварталы "Гимель", "Заин" и "Хет". В этих кварталах будут закрыты учебные заведения. Кроме того, введен запрет на проведение мероприятий с участием более 10 человек.

В Бат-Яме будут прекращены занятия в школах, начиная с пятого класса. Запрещено проведение мероприятий с участием более 10 человек. Будет усилен контроль над соблюдением положений о режиме ЧС.

12-й канал ИТВ передал, что министры также уполномочили мэрию Бат-Яма ограничивать часы пребывания на пляжах города. Таким образом, с 26 июня запрещено находиться на пляжах Бат-Яма с 10:00 до 17:00.

Члены комиссии также решили снять ограничения, действовавшие в квартале Аджами в Яффо, и усилить контроль за соблюдением положений о режиме ЧС.

Также сняты все ограничения, которые действовали в Рахате.

Комиссия продлила режим ограниченного доступа в двух района Арары до 1 июля.

Следующее заседание кабинета запланировано на ближайшее воскресенье, 28 июня.