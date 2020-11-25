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NEWSru.co.il :: В Израиле25 ноября 2020 г., 12:12

Правительство подало законопроект об отмене "быстрых дарконов". Комментарии адвоката

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Правительство подало законопроект об отмене "быстрых дарконов". Комментарии адвоката Адвокат Эли Гервиц

Во вторник, 24 ноября, на правительственном портале был опубликован проспект законопроекта, призванного отменить принятую в 2017 году поправку о предоставлении репатриантам иностранных паспортов не через год после получения гражданства, а немедленно.

Отметим, что до 15 декабря у граждан есть возможность комментировать законопроект на сайте министерства юстиции.

Поправка 2017 года, также известная как законопроект о "быстрых дарконах", была инициирована депутатом от партии НДИ Одедом Форером. До принятия поправки Форера в течение первого года после репатриации для выезда за границу репатриантам выдавался временный документ "лессе-пассе".

Вопрос об отмене данной поправки в этом году уже несколько раз поднимался депутатами Кнессета, в основном от ультраортодоксальных партий. Однако тема "быстрых дарконов" стала наиболее актуальной после того, как этот вопрос был поднят в передаче "Источник" ("А-Макор") журналиста Равива Друкера под названием "Гражданство или беззаконие".


Передача вышла в конце октября, а 2 ноября ей посвятила заседание комиссия Кнессета по алие и абсорбции. В ходе заседания комиссии представители министерства алии и интеграции и Управления регистрации населения подтвердили данные, представленные в передаче Друкером. По официальным данным, 44% репатриантов из стран бывшего СССР, репатриировавшихся в Израиль в последние годы, покидают страну в течение первого же месяца после репатриации (за последние три года 2713 репатриантов из стран бывшего СССР покинули Израиль в течение месяца после прибытия). В 2019 году таких было почти 50%. Также на комиссии было заявлено, что в общей сложности за последние три года на репатриантов, вскоре покинувших Израиль, было потрачено около 39 миллионов шекелей (из них 9 миллионов шекелей было потрачено в 2019 году только на "подарки" таким репатриантам в аэропорту).

Все эти данные фигурируют в опубликованном проспекте законопроекта, который подан на сей раз уже не отдельными депутатами, а правительством. В тексте проспекта упоминаются опасения полиции и ШАБАКа по поводу ущерба, который ситуация с "быстрыми дарконами" может наносить государству Израиль.

Однако отметим, что представители ШАБАКа отказались явиться на заседание комиссии или в любом другом виде представить доказательства этого ущерба. Полиция также не представила свое официальное мнение о тех или иных последствиях поправки о "быстрых дарконах".

Авторы законопроекта, как и предыдущих инициатив по отмене "быстрых дарконов", заявляют, что принятие этой поправки привело к массовой репатриации в Израиль людей, не стремящихся пустить здесь корни, а желающих просто получить израильский паспорт.


Редакция NEWSru.co.il вновь попросила прокомментировать инициативу правительства адвоката Эли Гервица – главу крупнейшей в Израиле русскоязычной адвокатской коллегии. Гервиц был одним из "героев" нашумевшей передачи Друкера, поскольку адвокатская коллегия Гервица, помимо прочего, занимается помощью в получении израильского гражданства.

В беседе с нашей редакцией Эли Гервиц отметил, что ни полиция, ни ШАБАК так и не объяснили, каким образом "быстрые дарконы" могут иметь какие-либо негативные последствия для безопасности Израиля.

По словам Гервица, законодатели упускают, что за последние 30 лет характер переезда людей в ту или иную страну значительно изменился. Если в девяностые годы "алия" имела характер действия, то теперь это превратилось в процесс, когда после получения гражданства очень многие переезжают в Израиль постепенно, в зависимости от рода деятельности, финансовых и других обстоятельств.

Адвокат Гервиц признает, что действительно существует проблема выплаты "подарка", который получают все репатрианты прямо в аэропорту имени Бен-Гуриона. Однако, по словам адвоката, эта проблема может быть решена в рамках директив министерства алии и интеграции и без отмены "быстрых дарконов".

По мнению Гервица, законотворческие инициативы об отмене поправки Форера имеют, вероятнее всего, политические, а не практические или идеологические мотивы. По крайней мере, если такие и есть, то они, по словам адвоката, не были отражены в проспекте законопроекта.

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