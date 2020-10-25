Кабинет по коронавирусу продлил действие всех ограничений до 1 ноября

Завершилось заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом. Единственное послабление, одобренное кабинетом, касается мероприятий, проводимых на открытом воздухе учебными заведениями. В них могут принимать участие до 15 человек.

В совместном заявлении министерства здравоохранения и министерства главы правительства говорится, что действующие ограничения будут продлены до следующего воскресенья, 1 ноября. В сообщении подчеркивается, что это соответствует утвержденной стратегии выхода из карантина, которая предусматривает двухнедельный перерыв при переходе к новому этапу послаблений.

В самом начале обсуждения глава правительства Биньямин Нетаниягу отверг предложение минздрава организовать обучение в начальных классах в режиме "капсул". По его словам, это стоило бы государству миллиарды шекелей, и таких денег бюджете нет. В настоящий момент обсуждается возможность разделить классы на две группы, каждая из которых будет учиться по три дня.

Ранее члены кабинета проголосовали за то, чтобы объявить Эйлат и курорты Мертвого моря "зелеными туристическими зонами". Для въезда в "зеленую зону" потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Заседание кабинета проводилось на фоне компьютерного сбоя, который привел к отказу сайта министерства здравоохранения, из-за которого в воскресенье, 25 октября, не обновлялся отчет по коронавирусу.