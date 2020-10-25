"Коронавирусный кабинет" обсуждает новые этапы выхода из карантина

В воскресенье, 25 октября, проходит очередное заседание кабинета министров про вопросам, связанным с эпидемией коронавируса.

Перед началом заседания координатор по борьбе с эпидемией коронавируса профессор Рони Гамзу рекомендовал уже со следующей недели возобновить фронтальное обучение в классах с первого по четвертый. По его мнению, первые и вторые классы израильских школ смогут начать занятия в группах по 19 человек, когда каждая половина класса будет одну неделю учиться фронтально, а вторую неделю оставаться дома. Гамзу также рекомендовал возобновить работу бизнесов, которые принимают клиентов "один на один".

Председатель комиссии Кнессета по проблемам эпидемии коронавируса Ифат Шаша Битон направила письмо представителям исполнительной власти с призывом "немедленно снять все ограничения, не имеющие эпидемиологической логики".

Однако глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что не следует слишком быстро снимать карантинные ограничения. Он также не исключил, что некоторые меры могут быть ужесточены, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

Открывая заседание кабинета, Нетаниягу сказал, что у правительства нет возможности для финансирования возобновления занятий в 1-2 классах школы в форме "капсул". По его словам, подобное нововведение обошлось бы государственной казне в шесть миллиардов шекелей. Он подчеркнул, что эту тему должны согласовать главы минфина и минздрава. В итоге кабинет поддержал предложение профессора Гамзу о проведений занятий для 1-2 классов в группах по 19 человек, когда каждая половина класса будет одну неделю учиться фронтально, а вторую неделю оставаться дома.

Дословно Нетаниягу сказал следующее: "Мир захлестнула мощнейшая волна коронавируса. То, что мы видим в Европе, разрывает сердце. Там очень резкий подъём заболеваемости. Я знаю, что зарубежные лидеры, с некоторыми из которых я общаюсь, колеблются в выборе решений. Многие теперь понимают, что решения, которые мы приняли в правительстве и в комиссии министров по борьбе с коронавирусом, были правильными. Они привели к значительному сокращению и резкому снижению заболеваемости в Израиле. Но для того, чтобы это закрепить, мы должны продолжать постепенное и ответственное снятие ограничений, и я знаю, как это трудно. Мне известно о трудностях, с которыми сталкиваются предприятия, самозанятые, семьи и родители. Поэтому я прежде всего прошу продолжения вашего сотрудничества, которое привело нас к такому результату. Помимо этого, я прошу выполнять указания правительства, а не только носить маски и соблюдать дистанцию. Сегодня мы вынесем на утверждение правительства вопрос о повышении штрафов, чтобы все без исключения члены израильского общества уважали соглашения. Это направлено не против кого-то, это направлено против вируса, это направлено на сохранение нашего здоровья. Вчера мы с министрами провели предварительное обсуждение возможности открытия учебного года с первого ноября. Возможно он будет открыт частично – для первого и второго классов. Мы говорим и о частичном открытии торговли, опять же, постепенном и ответственном. Разумеется, это полностью зависит от уровня заболеваемости. Если заболеваемость снизится, то и ограничения будут постепенно ослаблены. Если заболеваемость вырастет, не останется иного выхода, кроме как восстановить ограничения. Все понимают, что это необходимо, потому что в противном случае, мы получим результаты, которые наблюдаем сейчас в других странах, в Европе. Я говорил вам, что это произойдёт. Мы начинаем выходить из карантинных ограничений раньше них, и они, вероятно, введут многие ограничения после нас, но мы хотим выйти успешно".

Отметим, что 25 октября заседание "коронавирусного кабинета" началось в условиях, когда у министров не было свежих данных минздрава о текущей ситуации. Утром в воскресенье минздрав сообщил о "технической неисправности", и отчеты в первой половине дня не публиковались (по всей видимости, проблема возникла из-за неготовности системы к переходу на зимнее время).

Поэтапный выход из режима общего карантина

18 октября начался первый этап выхода страны из режима общего карантина, введенного 18 сентября. Власти подчеркивают: большинство карантинных мер пока остаются в силе.

На первом этапе: возобновили работу детские сады; открылись малые предприятия, не ведущие фронтальный прием посетителей; кафе и рестораны начали оказывать услуги take away; снято ограничение на удаление от места жительства более чем на 1000 метров; открылись национальные парки и пляжи; открылись площадь у Стены Плача и Храм Гроба Господня для молитв в небольших группах ("капсулах"); снят запрет на поход в гости при соблюдении ограничения на скопления людей; разрешено собираться на открытом пространстве до 20 человек, в помещении – до 10 человек.

С 16 октября возобновлено авиасообщение в соответствии с программой "открытое небо" (как это было до введения общего карантина). Возобновились полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидаются 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir, позднее на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия". В здании аэропорта снова, с определенными ограничениями, работают кафе и рестораны. Один из основных принципов: израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны теперь находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14 дней перед возвращением они не посещали "красные страны". Список "зеленых" стран будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.

Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов (с определенными ограничениями), возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки.

Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5% (достигнуто), а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнес-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Пятый этап – открытие отелей и бассейнов. Переход к нему возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 2%, а количество новых выявленных зараженных должно быть менее 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение на проведение конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств.