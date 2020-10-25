Минздрав: перевод часов на зимнее время вывел из строя облачные сервера компании NetApp

В воскресенье, 25 октября, около 17:00 министерство здравоохранения сообщило о том, что причиной сбоя, из-за которого задерживается публикация очередного отчета по эпидемии коронавируса, стал компьютерный баг в американской компании NetApp, предоставляющей услуги виртуальных серверов многим крупным компаниям по всему миру.

Газета "Гаарец" написала, что в результате сбоя пострадало не только министерство здравоохранения Израиля, но и высшие учебные заведения, а также частные компании.

Сбой на серверах NetApp произошел в момент перевода часов на зимнее время. Компьютерные специалисты поясняют, что текущее время используется на этапе аутентификации при подключении к удаленному сервису, если показатели времени не совпадают, то клиент получает отказ в соединении.

В публикации на сайте "Гаарец" говорится, что сбой коснулся даже компаний, в которых знали о возможных проблемах при переводе часов и позаботившихся об установке самого свежего программного обеспечения.

Специалисты компании NetApp работают над устранением проблемы. Однако даже после того, как ошибка будет исправлена, серверам потребуется время, чтобы "заметить" исправление и принять его.

Отметим, что 25 октября до 17:00 министерством здравоохранения так и не были опубликованы новые данные по коронавирусу. Предыдущий отчет на сайте минздрава был опубликован в 21:57 в субботу 24 октября. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 309413 заразившихся коронавирусом. На тот момент были заражены 15833 человек. 291206 выздоровели после коронавируса. 2372 заболевших COVID-19 умерли.

969 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 548 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 220 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 161 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.