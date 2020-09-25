В Израиле вступил в силу "герметичный" карантин, не утвержденный Кнессетом

С 14:00 в пятницу, 25 сентября, в Израиле вступил в силу режим "герметичного" карантина, введенный в соответствии с распоряжением правительства на фоне роста числа выявленных зараженных коронавирусом.

Отметим, что ряд пунктов решения правительства так и не был утвержден Кнессетом во втором и третьем чтении. В частности, парламент так и не проголосовал за отмену демонстраций.

"Герметичный" карантин введен до окончания праздника Симхат Тора (11 октября).

Синагоги закрыты до Судного дня (Йом Кипур), когда они с определенными ограничениями будут вновь открыты на один день.

На дорогах Израиля установлено 35 контрольно-пропускных пунктов полиции, ограничивающих движение транспорта.

Жесткий карантин "не требуется" или "запоздал". Итоги опроса NEWSru.co.il

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн представил на утверждение правительства требование, согласно которому в условиях чрезвычайного положения, любые массовые собрания будут ограничены до тех пор, пока на следующей неделе Кнессет не примет соответствующий закон. По словам Эдельштейна, такое решение продиктовано заботой об общественном здоровье. Представители оппозиции обвинили главу минздрава в нарушении норм демократии.

После полудня в пятницу, 25 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:32 утра. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 215273 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 61031 человек. 152837 выздоровели после коронавируса. 1405 заболевших COVID-19 умерли. Сравнение с данными за 24 сентября затруднено, так как в это время в четверг сведения минздравом не публиковались. Но, судя по более раннему пятничному отчету, за последние сутки было выявлено около 8000 новых зараженных, более 4000 выздоровели после коронавируса, более 60 умерли. 1390 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 700 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 176 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 260 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. За последние сутки проведены 63342 тестов (результат был положительным более чем в 13% случаев, что является рекордным показателем за весь период эпидемии).

Свыше 77% зараженных в возрасте до 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,7%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Специалисты подчеркивают, что в первые неделю-две общего карантина из-за того, что люди больше времени будут проводить дома со своими близкими, число зараженных будет только расти (так как живущие вместе могут заражать друг друга), но затем оно должно начать последовательно снижаться, если будут строго соблюдаться карантинные требования.

Министерство здравоохранения опубликовало подробный список разрешенных и запрещенных действий в условиях герметичного карантина, который должен вступить в силу в 14:00 в пятницу, 25 сентября. Согласно указанному списку, система образования для детей с особыми потребностями продолжит работать в условиях герметичного карантина.

Отметим, что ограничения демонстраций и молитв, по состоянию на пятницу, 25 сентября, не были утверждены Кнессетом во втором и третьем чтениях.

Список действий, для которых можно удаляться более, чем на 1 километр от дома



- Выезд на работу и возвращение домой работника жизнеобеспечивающей структуры (список будет опубликован министерством финансов) или военнослужащего

- Покупка лекарств, продуктов питания, жизнеобеспечивающих услуг



- Помощь человеку в бедственном положении

- Получение медицинской/психологической помощи или услуг альтернативной медицины (1 пациент) и посещение социальных служб для получения жизнеобеспечивающего обслуживания.

- Выход из дома для визита в Кнессет / участия в судебном процессе / донорства крови

- Занятия спортом для одиночек или лиц, проживающих вместе, но не на автомобиле

- Участие в похоронах / обряде обрезания

- Посещение женщинами микве

- Хазаны, получившие разрешение министерства по делам религий на участие в молитвах в "грозные дни"

- Жизнеобеспечивающий уход за животными

- Передача несовершеннолетнего между родителями, не проживающими вместе или передача несовершеннолетнего под присмотр другому лицу родителем-одиночкой, выходящим из дома по жизненной необходимости.

- Прибытие в образовательное учреждение, работа которого разрешена (система образования для детей с особыми потребностями или для детей работников жизнеобеспечивающих структур)

- Выход жителей специальных интернатов для людей с ограниченными возможностями или убежищ социальных служб с целью посещения родственников первой степени, а также посещение подобных учреждений родственниками первой степени

- Посещение могил павших в Войну Судного дня родственниками первой степени

- Переезд

Условия работы общественного транспорта





Министерство транспорта сообщило, что движение междугороднего общественного транспорта не будет осуществляться вечером в субботу и в первой половине воскресенья. Таким образом, работа междугородних автобусов и поездов возобновится только утром во вторник, 29 сентября.

После этого и до окончания герметичного карантина, транспорт будет работать в ограниченном режиме. Будет сокращена частота выхода автобусов на маршрут, а некоторые маршруты будут отменены. Работа общественного транспорта в будние дни будет завершаться в 20:00.

Междугородний транспорт по пятницам-субботам работать не будет. Городской транспорт будет работать в ограниченном формате и вечером в субботу будет работать до 22:00.

Ограничение на пребывание



- Запрещено пребывание в месте жительства другого человека (за исключением разрешенных целей – выполнение работы или оказание помощи человеку в нужде)

- Запрещено пребывание на морских пляжах, за исключением разрешенной спортивной деятельности (включая плавание) одного человека или лиц, проживающих вместе (при условии прибытия на место из дома и не на автомобиле)





- Собрание до 20 человек на открытой местности и до 10 человек в помещении

- В жилом помещении могут находиться только лица, проживающие вместе

- Молитва – не далее, чем в километре от дома

- Нельзя молиться в одном помещении с другим человеком. Молитвы на открытой местности – до 20 человек (за исключением Судного дня)

- Соблюдение дистанции в 2 метра между людьми

- Ограничение для автомобилей – не более 3 человек, включая водителя (за исключением лиц, проживающих вместе), и не более 1 пассажира на каждый дополнительный ряд сидений.





Ограничения в сфере торговли, отдыха и развлечений



- Запрещено открытие предприятий и открытых для публики территорий (торговля, рестораны (за исключением доставки на дом), бассейны, фитнесс-центры, парикмахерские, салоны красоты, места отдыха и развлечений), а также прием посетителей на рабочем месте

- Запрещено открытие рынков, ярмарок, прилавков (включая продуктовые прилавки на рынках)

- В число жизнеобеспечивающих магазинов входят: продуктовые, оптики, аптеки, магазины гигиенических товаров, для ремонтных работ по дому, электротоваров, прачечные, приборов связи, а также мастерские по ремонту приборов связи и компьютеров.

- Отели и циммеры закрыты для приема отдыхающих

- Разрешена работа мест, предназначенные только для тренировки профессиональных спортсменов, одобренных министерством культуры и спорта

- Разрешен выход из дома с целью покупки четырех видов растений ("Арбаат а-Миним") на праздник Суккот





Порядок молитв в Судный день



- Молиться можно только в синагоге, расположенной на расстоянии до километра от дома.

- На открытой местности молитвы проводятся в группах до 20 человек, с расстоянием между группами, обозначенным физической преградой. Между молящимися, не проживающими вместе, должно оставаться одно пустое сидение.

- В зданиях – рассадка постоянными группами по 10/25 человек (в зависимости от того, является ли район красным или оранжевым), с перегородками и дистанцией между группами. Необходима установка табличек с уведомлением о разрешенном количестве молящихся, размере места и правилах. Между людьми, не проживающими вместе, должны оставаться два пустых места.



Список предприятий, которые смогут продолжать работать в условиях герметичного карантина

- Компании, занимающиеся строительством и эксплуатацией общественных территорий, включая инфраструктуру объектов недвижимости

- Компании, занимающиеся строительством и эксплуатацией инфраструктуры в сферах транспорта, энергетики, связи, воды и канализации

- Оборонные компании, включая "Авиационную промышленность", "Эльту", "Рафаэль", "Эльбит", "Томер" и дочерние компании, могут работать с использованием до 60% штата

- Предприятия по предоставлению жизнеобеспечивающих услуг в соответствии с Законом о работе в чрезвычайной ситуации от 1967 года

- Предприятия, имеющие особое разрешение на наем работников в часы отдыха согласно пункту 12 Закона о часах работы и отдыха от 1951 года, выдаваемое с целью предотвращения ущерба производственному процессу – в соответствии с количеством сотрудников, указанным в разрешении, или до 30% штата (большее из двух)

- Министерства, муниципалитеты, религиозные советы, высшие учебные заведения будут работать в режиме ЧС

- Приоритетные технологические предприятия в соответствии с определением в Законе о капитальных инвестициях от 1959 года – для технической эксплуатации и обслуживания систем предприятия

- Работники организаций, деятельность которых разрешена постановлениями об особых полномочиях по борьбе с эпидемией коронавируса (ограничение пребывания в общественном пространстве) или постановлениями об особых полномочиях по борьбе с эпидемией коронавируса (ограничение работы образовательных учреждений)

- Прибытие работника для проведения срочных эксплуатационных или ремонтных работ для сохранения целостности места работы, охраны, доставки, выплаты зарплат, или любого другого работника, прибытие которого необходимо для продолжения функционирования места работы. Прибытие на рабочее место с целью забрать оборудование или для проведения работ по предоставлению жизнеобеспечивающих услуг у клиента, включая обеспечение возможности других работников осуществлять работу из дома

- Финансовый сектор – любая структура, предоставляющая финансовые услуги в рамках Закона о надзоре за финансовыми услугами (упорядоченные финансовые услуги) от 2016 года

- Управление по надзору за рынком ценных бумаг

- Управление дренажа

- Морские порты и карантинные отделения в портах

- Ветеринарный надзор

- Ведомство национального страхования

- Подразделения по работе с молодежью в органах местной власти в соответствии с Законом об органах местной власти (подразделения по работе с молодежью и ученические советы) – деятельность с целью продвижения дистанционного обучения на дому, в муниципальных объектах и в образовательных учреждениях

- Социальные службы

- Реабилитационные и многофункциональные дневные центры

- Управление реабилитации заключенных

- Реабилитационные учреждения министерства обороны, действующие в рамках корзины психо-социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями

- Работники в сфере продаж, складирования и транспортировки товаров для осенних еврейских праздников

- Инспекторы управления по защите природы и национальных парков

- Исследовательские лаборатории, в которых необходимо физическое присутствие

- Система здравоохранения, включая структуры, предоставляющие услуги министерству здравоохранения

- Предоставление консультационных услуг в сфере налогообложения с целью получения дотаций от государства, требующих физического присутствия работника

- Предприятия поддержки служб безопасности – предприятия, не являющиеся частью оборонной промышленности, предоставляющие услуги или товары, необходимые для нормального функционирования министерства обороны и подчиненных ему структур, комиссии по атомной энергии, штаба национальной безопасности, Армии обороны Израиля, службы внешней разведки ("Мосад"), общей службы безопасности, полиции Израиля, управления тюрем, управления пожарной охраны и служб спасения – до 60% штата

- Комиссии по планированию и застройке, включая подразделения лицензирования и надзора над строительством

