Карантин, дискуссия о демонстрациях, коалиция и правые против Нетаниягу. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

23 сентября, в разгар заседания кабинета по коронавирусу, глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц собрал совещание министров, представляющих партию в этом форуме. "Это не обсуждение карантинных мер. Это обсуждение вопроса демонстраций, которые мешают Нетаниягу", – сказал Ганц. Глава "Кахоль Лаван" в очередной раз оказался между двух огней. Дискуссия об ограничении демонстраций на период карантина, навязанная премьер-министром Биньямином Нетаниягу, вынудила Ганца вновь маневрировать между лояльностью коалиции, политической необходимостью выражать солидарность с участниками митингов и здравым смыслом. Ко всему этому добавилась нарастающая напряженность внутри "Кахоль Лаван". Министр юстиции Ави Нисанкорен занял непримиримую позицию, отстаивая право противников премьер-министра почти беспрепятственно митинговать в условиях карантина. Эта позиция только ужесточилась на фоне очередного конфликта между "Ликудом" и юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом. Ганц, не хотевший конфликтовать ни с Нетаниягу, ни с Нисанкореном, ограничился заявлением о поддержке предложений профессиональных структур, но потребовал прекратить "обсессивное, утратившее всякие пропорции обсуждение вопроса демонстраций". Как и следовало ожидать, Нетаниягу не остался в долгу и поспешил обвинить "Кахоль Лаван" в увлечении "мелкой политикой". "Мы на войне, проснитесь", – призвал премьер-министр. Очередной конфликт в правительстве национального единства был исчерпан.

Политизация дискуссии о мерах по борьбе с коронавирусом достигла на этой неделе своего нового пика. Девять часов заседал кабинет по коронавирусу во вторник, почти столько же в среду. Львиная доля обсуждения была посвящена вопросу о демонстрациях. "Видимо этот вопрос очень беспокоит премьер-министра", – иронично заявил в беседе со мной источник в одной из оппозиционных партий. Вместо того, чтобы просто прислушаться к рекомендациям профессора Гамзу, которого правительство пригласило на роль координатора по борьбе с коронавирусом и пока с этой должности не снимало, политики с головой погрузились в дискуссию, в которой было всё, кроме попытки остановить коронавирус. Речь, подчеркнем, идет не только о "Ликуде". Министры от правящей партии, разумеется усердствовали в своем стремлении прекратить хотя бы на время демонстрации, длящиеся уже четвертый месяц возле резиденции главы правительства. Более других был старателен министр внутренней безопасности Амир Охана, попытавшийся использовать вопрос о демонстрациях для очередного такта в конфликте между "Ликудом" и юридическим советником Авихаем Мандельблитом, который стал врагом правящей партии в тот момент, когда решил предъявить обвинения премьер-министру в уголовных преступлениях. В рамках решения о карантине,вступившем в силу перед праздником Рош а-Шана, Мандельблит сохранил право на демонстрации, чем вызвал гнев министров от "Ликуда". Еще больший их гнев вызвало постановление, согласно которому министры вообще не имеют права принимать решения о проведении демонстраций, так как, являясь политиками и объектами критики, находятся в состоянии конфликта интересов. В ответ министр внутренней безопасности Амир Охана пригласил на заседание кабинета по коронавирусу доктора Авиада Бакши, главу юридического отдела организации "Коэлет" (однозначно право-консервативного толка). Бакши подготовил заключение, согласно которому недопустимо лишать правительство его базисного права – права на принятие решений. Охана потребовал представить это заключение на заседании кабинета по коронавирусу и обсудить его. В "Кахоль Лаван" (точнее в окружении министра юстиции Ави Нисанкорена) пришли в ярость. "У правительства может быть только один юридический советник", – заявили там. В офисе Мандельблита были возмущены не меньше: "Ситуация, при которой любой юрист, кроме юридического советника, принимает участие в заседании правительственного форума и представляет свое заключение, альтернативное тому, что представил юрсоветник, является беспрецедентной и недопустимой", – заявили там.

Несмотря на очевидную политическую подоплеку и немалый налет цинизма, эта дискуссия касается немаловажных сторон демократического устройства государства Израиль. Справедливо было бы поинтересоваться, рухнула ли бы демократия, если бы на заседании кабинета были представлены два профессиональных заключения. В той же степени логичен вопрос, как может функционировать правительство, если по любому спорному вопросу оно будет консультироваться не с назначенным юридическим советником правительства, а с внешним юристом. Но все эти вопросы, напомним, обсуждались в тот день, когда минздрав сообщал об очередных пяти тысячах выявленных зараженных коронавирусом. Таков порядок приоритетов.

Еще одним вопросом, находившимся в эпицентре дискуссии между министрами, был порядок молитв в дни осенних праздников. Эта дискуссия в очередной раз высветила разницу между раввинами и раввинами-политиками. В то время как главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф призвали воздержаться от молитв в синагогах, в то время как глава ЦОХАР раввин Давид Став призвал следовать распоряжением профессионалов, и если они советуют закрыть синагоги, то молиться на улице, в то время как член Совета мудрецов Торы (руководящая структура ШАС) призвал немедленно закрыть синагоги и учебные заведения, ультраортодоксальные политики вышли на тропу войны. Арье Дери пошел дальше всех, пригрозив подать в отставку, если порядок молитв не будет приравнен к порядку митингов протеста. Особую позицию занял бывший министр транспорта Бецалель Смотрич. Глава "Ихуд Леуми", неоднократно подвергавшийся критике за "религиозную нетерпимость", призвал к немедленному закрытию синагог. Решение о карантине моментально трансформировалось в политическое противостояние, которое все более напоминает поиск алиби перед началом работы государственной следственной комиссии. В том, что она будет создана после того, как коронавирус останется позади, не сомневается уже никто. Министр науки Изхар Шай ("Кахоль Лаван") объявил, что намерен подать в отставку (но после разговора с Ганцем вроде бы передумал), министр финансов Исраэль Кац "позаботился", чтобы все знали, что он голосовал против, Юваль Штайниц раз за разом напоминает, что он еще в конце июня говорил о необходимости всеобщего карантина. Мало кто из министров, в том числе от "Ликуда", готов публично отстаивать логику принятых решений, а значит позицию премьер-министра.

Сам премьер-министр также нашел возможность напомнить оппонентам их прошлые "грехи". Нетаниягу фактически обвинил главу комиссии по коронавирусу Ифат Шаша-Битон в попустительстве, которое привело к нынешней вспышке эпидемии. "Те, кто принимали решения о сокращении ограничений, пусть не предъявляют мне претензии по поводу роста заболеваемости", – заявил Нетаниягу.





