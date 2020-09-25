Жесткий карантин "не требуется" или "запоздал". Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Карантинные меры и ваше отношение к ним". В опросе, который проводился в течение одних суток, 24-25 сентября, приняли участие 3756 респондентов (2676 ответили на все 28 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Напомним, что с 18 сентября Израиль первым в мире ввел повторный общий карантин в связи с эпидемией коронавирусной болезни. С 25 сентября, как минимум до 11 октября, в Израиле вводится "герметичный" карантин.

Первый вопрос звучал так: "Считаете ли вы оправданным введение общего карантина в Израиле с 18 сентября 2020 года?" 44% ответили: "Нет, считаю, что введение общего карантина в принципе не требуется". 43% заявили: "Да, считаю оправданным, но запоздавшим". Только 6% считают "оправданным и своевременным", 3% – "преждевременным".

Второй вопрос был сформулирован следующим образом: "Считаете ли вы оправданным введение "герметичного" общего карантина в Израиле с 25 сентября 2020 года?" 48% заявили: "Нет, считаю, что введение "герметичного" карантина в принципе не требовалось". 38% ответили: "Да, считаю оправданным, но запоздавшим". Менее 7% считают "герметичный" карантин "оправданным и своевременным", 4% – "преждевременным".

Две трети опрошенных (67%) считают, что после завершения общего карантина следует вернуться к дифференцированному карантину (план "Светофор"). 26% полагают, что в этом нет смысла.

59% респондентов заявляют, что ограничение допустимого расстояния на удаление от дома (на данном этапе 1 км) не имеет смысла. 29% называют такое ограничение правильным и временно необходимым. 10% полагают, что "нужно вообще запретить людям выходить из дома в период "герметичного" карантина".

Был задан вопрос: "В каких случаях, на ваш взгляд, следует отменить ограничение допустимого расстояния на удаление от дома?" Самые частые ответы: 1) при походах за лекарствами, продуктами, товарами и услугами первой необходимости – 85%, 2) для получения медицинской, психологической и жизненно необходимой социальной помощи – 80%, 3) при поездках на работу и с работы – 80%, 4) для оказания помощи человеку, находящемуся в тяжелом положении – 80%, 5) для ухода за животными, жизненно необходимого им (например, выгул собак) – 66%, 6) для передачи несовершеннолетнего одному из разведённых родителей – 57%. Прочие варианты ответов выбрали менее 50% респондентов.

Большинство, 52%, не согласны с утверждением Яира Лапида о том, что демонстранты, участвующие в массовых акциях, как правило, не нарушают карантинные требования (носят маски и соблюдают социальную дистанцию). Полностью согласны с этим утверждением Лапида только 6% опрошенных.

Две трети респондентов, 67%, выступили в поддержку запрета массовых демонстраций в условиях общего карантина.

84% заявляют, что после вступления в силу общего карантина не принимали у себя дома людей, не являющихся их близкими родственниками, постоянно проживающими с ними. 12% признались, что нарушали этот запрет.

87% заявляют, что после вступления в силу общего карантина не бывали в гостях у людей, не являющихся их близкими родственниками, постоянно проживающими с ними. Почти 11% признались, что нарушали этот запрет.

По вопросу о запрете находиться на пляжах в период общего карантина мнения наших читателей разделились. 47% выбрали ответ: "Надо не допускать скопление людей на пляжах, но не запрещать прогуливаться и купаться". 28% считают такой запрет однозначно правильным, 23% – однозначно неправильным.

34% считают абсолютно правильным решение закрыть на время общего карантина все рестораны, кафе, пабы и бары. 28% считают такой запрет неправильным, полагая, что следовало ввести ограничения на число и рассадку посетителей, но не закрывать. 25% считали бы запрет правильным, если бы было разрешено торговать на вынос (а не только online-заказы). 12% называют это решение абсолютно неверным.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, правильным ли было решение закрыть на время общего карантина теннисные корты" Мнения разделились: почти 34% назвали это решение абсолютно правильным, 31% – абсолютно неверным, 31% опрошенных выбрали ответ "Надо было ужесточить карантинные требования, но закрывать не следовало".

Нет единства мнений и по вопросу о закрытии на время общего карантина всех парикмахерских и салонов красоты. 39% считают такое решение абсолютно правильным, 19% – абсолютно неверным. 39% ответили: "Надо было ужесточить карантинные требования, но закрывать не следовало".

Почти 50% участников опроса назвали абсолютно правильным решение закрыть на время общего карантина все гостиницы (за исключением отелей для зараженных коронавирусом и домов для иностранных рабочих). Более 30% выбрали ответ: "Надо было ужесточить карантинные требования, но закрывать не следовало". Почти 16% считают такое решение абсолютно неверным.

Более очевидной поддержкой читателей пользуется решение закрыть на время общего карантина синагоги, храмы и мечети. Его однозначно поддерживают 73% опрошенных. 18% говорят: "Надо было ужесточить карантинные требования, но закрывать не следовало". И только 7% считают это решение абсолютно неверным.

50% считают неэффективными ограничения на общественном транспорте, так как в результате их введения образуются толпы на остановках и станциях. 25% заявили: "Введенные ограничения эффективны, это показал весенний карантин". Почти 12% выбрали ответ: "Введенные ограничения неэффективны, надо полностью запретить пользоваться общественным транспортом".

Почти 54% считают эффективными или в некоторой степени эффективными ограничения числа работников, находящихся одновременно на рабочих местах. 39% считают такие ограничения малоэффективными или неэффективными.

83% опрошенных заявляют, что всегда носят защитную маску в общественных местах, 10% – почти всегда, 3% – как правило, но далеко не всегда, 2% – лишь изредка, 1% – не носят совсем.

При этом только 21% опрошенных говорят, что всегда соблюдают социальную дистанцию (2 метра). 69% выбрали ответ: "Стараюсь, но не всегда получается". 9% ответили: "Не соблюдаю, так как ее невозможно не соблюдать".

77% заявили, что после начала эпидемии коронавируса стали более тщательно соблюдать правила личной гигиены.

40% после 20 сентября продолжают ходить на работу, как прежде. 12% работают из дома. 7% иногда работают из дома, иногда ходят на работу. 35% заявили, что не работали в течение этой недели (на больничном, безработный, инвалид, пенсионер и др.).

Участникам опроса было предложено назвать оптимальный сценарий действий в условиях эпидемии коронавирусной болезни. Наиболее популярным оказался сценарий длительного дифференцированного карантина для наиболее проблемных районов (план "Светофор") – 27%. Второй по популярности сценарий: жесткий карантин для всех, кроме той части населения, которая занята в жизнеобеспечивающих сферах – 26%. Третий по популярности сценарий: общий карантин, по возможности работа из дома, но максимальное сохранение деятельности предприятий и бизнесов – 14%. 11% выбрали сценарий "карантина только для группы риска": "Изолировать пожилых и больных, помогая им по мере необходимости". 8% предлагают: "Ничего не делать. "Естественный отбор": пусть все переболеют, кто выживет – тот выживет". 7% выступают за жесткий карантин для всех без исключения, чтобы максимально быстро прервать все цепочки заражения. 5% выбрали такой вариант: "Пусть каждый сам решает, соблюдать ли ему карантин, но государство должно отказать в поддержке нарушителям (гражданам и бизнесам)".

Был задан вопрос: "Считаете ли вы достаточным надзор за соблюдением карантина со стороны полиции?" 48% заявили: "Нет, полиция слишком слабо следит за этим". 17% ответили: "Да, в этом плане претензий к полиции нет". Почти 16% считают, что полиция слишком жестко действует в этом плане.

23% согласны с мнением, что штрафные санкции за нарушение карантинных мер следует ужесточить. 21% с ужесточением штрафов категорически не согласны. 53% ответили: "Это зависит от того, о каких нарушениях речь".





