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NEWSru.co.il :: В Израиле26 августа 2020 г., 13:29

В Петах-Тикве араб из Шхема убил израильтянина

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В Петах-Тикве араб из Шхема убил израильтянина

В среду, 26 августа, на перекрестке Сгула в Петах-Тикве было совершено нападение с применением холодного оружия. В результате нападения был тяжело ранен мужчина.

Служба "Маген Давид Адом" сообщала, что пострадавший, ультраортодоксальный еврей в возрасте 39 лет, находится в критическом состоянии и доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Вскоре из больницы сообщили, что раненый умер, пишет сайт Kipa.

Как передает пресс-служба полиции, подозреваемый в нападении пытался скрыться, однако был задержан. Речь идет о 46-летнем жителе Шхема (Палестинская автономия), незаконно находившемся на территории Израиля.


Версия о том, являлось ли данное нападение терактом, проверяется.

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