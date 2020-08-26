В Петах-Тикве араб из Шхема убил израильтянина

В среду, 26 августа, на перекрестке Сгула в Петах-Тикве было совершено нападение с применением холодного оружия. В результате нападения был тяжело ранен мужчина.

Служба "Маген Давид Адом" сообщала, что пострадавший, ультраортодоксальный еврей в возрасте 39 лет, находится в критическом состоянии и доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Вскоре из больницы сообщили, что раненый умер, пишет сайт Kipa.

Как передает пресс-служба полиции, подозреваемый в нападении пытался скрыться, однако был задержан. Речь идет о 46-летнем жителе Шхема (Палестинская автономия), незаконно находившемся на территории Израиля.