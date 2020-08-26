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NEWSru.co.il :: В Израиле26 августа 2020 г., 11:29

Экзамены на аттестат зрелости в школах будут проходить без масок, разрешены экскурсии с ночевками

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Экзамены на аттестат зрелости в школах будут проходить без масок, разрешены экскурсии с ночевками

В среду, 26 августа, генеральный директор министерства просвещения Амит Эдри и заместитель гендиректора минздрава профессор Итамар Гротто перед началом нового учебного года договорились, что старшеклассники не будут обязаны сдавать экзамены на аттестат зрелости в масках. При этом школьников обяжут находиться на расстоянии двух метров друг от друга.

Также решено разрешить школам проводить экскурсии и другие внеклассные мероприятия, в том числе экскурсии для старшеклассников с ночевками.

В группы продленного дня разрешено объединять детей разных возрастов из разных классов.


Разрешена работа центров дополнительного образования для одаренных детей. Такие школьники будут заниматься в постоянных группах, численность которых не должна превышать 18 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что учебный год начнется по расписанию, 1 сентября, однако в "красных" населенных пунктах, где наблюдается большое скопление зараженных коронавирусом, ученики трех старших классов, возможно, пойдут в школу только после осенних праздников.

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