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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2020 г., 21:49

Гибель Ахувии Сандака: в Иерусалиме возобновились демонстрации протеста

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Вечером в субботу, 26 декабря, возле главного штаба полиции в Иерусалиме возобновились демонстрации правых активистов.

Поводом к демонстрациям стала гибель на прошлой неделе 16-летнего Ахувии Сандака, жителя Бат-Аина. На месте собрались более 1000 человек, которые требовали создать независимую комиссию по расследованию этого инцидента. Митингующие пытались блокировать движение трамвая. Полиция применила водометы для прекращения беспорядков. Некоторые участники митинга бросали камни в полицейских. Четверо сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Пять демонстрантов задержаны.

Как сообщалось ранее, Ахувия Сандак погиб, когда полицейские, заподозрившие, что юноша и несколько его друзей бросали камни в автомобили с палестинскими арабами, начали преследование машины, в которой находились юноши.


У перекрестка Римоним преследуемый автомобиль перевернулся.

Один из пассажиров погиб. Позднее было опубликовано его имя: – это 16-летний Ахувия Сандак из поселка Бат-Аин. Еще четыре человека, находившиеся в машине, получили травмы от легких до средней тяжести.

Изначально сообщалось, что пострадавшие были доставлены в больницу, однако по утверждению депутата Кнессета Ицхака Пиндруса ("Яадут а-Тора"), молодых людей прямо с места аварии доставили в полицейское управление в Иерусалиме. По утверждению молодых поселенцев патрульная машина полиции сознательно врезалась в их автомобиль, что привело к аварии с трагическими последствиями. В полиции, в свою очередь, подтверждают картину происшествия, однако не комментируют утверждение о столкновении. "Автомобиль потерпел аварию и перевернулся", - заявляют в пресс-службе полиции. Товарищи погибшего подозреваются в причинении смерти по халатности. В четверг, 24 декабря, мировой суд Бат-Яма распорядился поместить подростков под домашний арест.

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