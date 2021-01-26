Международный аэропорт Израиля закрылся до конца месяца

В полночь международный аэропорт имени Бен Гуриона закрылся на "карантин". Впервые Израиль прекратил принимать репатриантов и закрыл свои "воздушные ворота" перед гражданами страны.

Ближайшей ночью посадку в аэропорту совершат несколько самолетов, вылетевших в Израиль до вступления в силу решения о закрытии аэропорта.

Эта мера направлена на то, чтобы не допустить проникновения в Израиль новых штаммов коронавируса.

До 1 февраля отменены все входящие и исходящие коммерческие рейсы. Приостановлены лицензии крупных израильских авиакомпаний. Запрет касается также частных авиакомпаний.

Во время карантина аэропорт продолжит принимать и отправлять грузовые самолеты. Также исключение будет сделано для самолетов пожарной службы и для случаев экстренной медицинской эвакуации.

В экстренных случаях генеральный директор министерства здравоохранения и генеральный директор министерства транспорта могут выдать разрешение на выезд за пределы Израиля. Утвержден список уважительных причин: лечение, судебный процесс, в котором выезжающий является одной из сторон или в котором обязан участвовать, а также похороны родственника.

Министерство транспорта объявило, что экстренные вылеты могут совершаться только на самолетах частных авиакомпаний, принимающих на борт не более 9 пассажиров. Такой перелет может стоить десятки тысяч долларов.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение министерствам финансов и транспорта помочь израильтянам в оплате "эвакуационных" рейсов.

В ночь на 26 января из аэропорта вылетит самолет, который должен будет доставить домой четырех израильтян, заразившихся коронавирусом. По информации сайта N12, рейс организован страховой компанией PassportCard и для него получено специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям. Это будет первый "эвакуационный" рейс, осуществляемый из международного аэропорта после его закрытия.

В связи с закрытием аэропорта и приостановкой полетов авиакомпания "Эль-Аль" объявила о том, что отправляет в неоплаченный отпуск еще 750 работников. Ранее в неоплачеваемые отпуска были отправлены 5000 сотрудников компании.