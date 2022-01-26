adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 22:10 Минздрав разрешил вакцинировать четвертой дозой израильтян старше 18 лет, но не всех 21:52 Израильтяне установили новый рекорд потребления электроэнергии 20:51 Председатель профсоюза учителей призвала педагогов не выходить на работу 20:11 Мэрия Иерусалима объявила об отмене занятий 27 января 19:59 Полиция опубликовала инструкции для водителей в Иудее и Самарии, которых снегопад застал в дороге 18:43 В центре страны обнаружен вредитель, который может лишить Израиль цитрусовых плантаций 18:03 Минздрав разрешил "корректировать" поведение лиц с деменцией с помощью медицинского каннабиса 17:14 МИД провел виртуальную церемонию по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5