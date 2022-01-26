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Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
32 - 41°
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Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
32 - 41°
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    19:59 Полиция опубликовала инструкции для водителей в Иудее и Самарии, которых снегопад застал в дороге
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    18:03 Минздрав разрешил "корректировать" поведение лиц с деменцией с помощью медицинского каннабиса
    17:14 МИД провел виртуальную церемонию по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста
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