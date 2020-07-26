Скандал на заседании правительства: шесть министров выведены из состава кабинета по коронавирусу
На еженедельном заседании правительства вспыхнул конфликт, когда на обсуждение был поставлен вопрос о сокращении числа министров, входящих в состав кабинета по коронавирусу.
Министр строительства Яаков Лицман в гневе покинул зал заседаний, когда выяснилось, что после сокращения числа министров с 16 до 10 он остается только наблюдателем.
Также членство в кабинете утратили министр просвещения Йоав Галант, министр транспорта Мири Регев, министр социального обеспечения Ицик Шмули, министр социального равноправия Мерав Коэн, министр туризма Асаф Замир.
Галант, так же как и Лицман, получил статус постоянного наблюдателя.
Министры, которых вывели из состава кабинета по коронавирусу, подвергли это решение резкой критике. "Я бывший министр здравоохранения, невозможно представить, что я не в кабинете министров", – заявил Лицман.
"Почему в составе кабинета нет женщин?" – спросила Мерав Коэн. "Я тоже иногда спрашиваю, почему даже ночью включается красный сигнал светофора", – ответил ей премьер-министр.
В соответствии с решением правительства, в состав кабинета министров отныне входят: премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бени Ганц, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, министр финансов Исраэль Кац, министр внутренней безопасности Амир Охана, министр иностранных дел Габи Ашкенази, министр науки и технологии Изхар Шай, министр юстиции Ави Нисанкорен, министр экономики и промышленности Амир Перец, министр внутренних дел Арье Дери.
Открывая заседание, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Вторая волна "короны" накрыла весь мир, включая Израиль. Мы продолжаем упорно работать, пытаясь остановить распространение эпидемии. В конце прошлой недели мы назначили профессора Рони Гамзо национальным координатором по борьбе с эпидемией коронавируса. На этой неделе профессор Гамзо представит план действий по прерыванию цепи заражений, и ЦАХАЛ будет играть важную роль в решении этой важной задачи. Я поручил профессору Гамзо подготовить долгосрочную национальную программу, определяющую правила повседневной жизни в период коронавируса, которую он представит правительству, а затем общественности. Но хочу подчеркнуть: магических решений не существует. Без личной ответственности каждого из вас, граждане Израиля, невозможно остановить эпидемию. Должен сказать, что вижу изменения в поведении, но этого недостаточно. Эпидемию побеждают, надев маски, соблюдая дистанцию и гигиену и предотвращая скопления людей".
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