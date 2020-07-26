Скандал на заседании правительства: шесть министров выведены из состава кабинета по коронавирусу

На еженедельном заседании правительства вспыхнул конфликт, когда на обсуждение был поставлен вопрос о сокращении числа министров, входящих в состав кабинета по коронавирусу.

Министр строительства Яаков Лицман в гневе покинул зал заседаний, когда выяснилось, что после сокращения числа министров с 16 до 10 он остается только наблюдателем.

Также членство в кабинете утратили министр просвещения Йоав Галант, министр транспорта Мири Регев, министр социального обеспечения Ицик Шмули, министр социального равноправия Мерав Коэн, министр туризма Асаф Замир.

Министры, которых вывели из состава кабинета по коронавирусу, подвергли это решение резкой критике. "Я бывший министр здравоохранения, невозможно представить, что я не в кабинете министров", – заявил Лицман.

"Почему в составе кабинета нет женщин?" – спросила Мерав Коэн. "Я тоже иногда спрашиваю, почему даже ночью включается красный сигнал светофора", – ответил ей премьер-министр.

В соответствии с решением правительства, в состав кабинета министров отныне входят: премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Бени Ганц, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, министр финансов Исраэль Кац, министр внутренней безопасности Амир Охана, министр иностранных дел Габи Ашкенази, министр науки и технологии Изхар Шай, министр юстиции Ави Нисанкорен, министр экономики и промышленности Амир Перец, министр внутренних дел Арье Дери.

Открывая заседание, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Вторая волна "короны" накрыла весь мир, включая Израиль. Мы продолжаем упорно работать, пытаясь остановить распространение эпидемии. В конце прошлой недели мы назначили профессора Рони Гамзо национальным координатором по борьбе с эпидемией коронавируса. На этой неделе профессор Гамзо представит план действий по прерыванию цепи заражений, и ЦАХАЛ будет играть важную роль в решении этой важной задачи. Я поручил профессору Гамзо подготовить долгосрочную национальную программу, определяющую правила повседневной жизни в период коронавируса, которую он представит правительству, а затем общественности. Но хочу подчеркнуть: магических решений не существует. Без личной ответственности каждого из вас, граждане Израиля, невозможно остановить эпидемию. Должен сказать, что вижу изменения в поведении, но этого недостаточно. Эпидемию побеждают, надев маски, соблюдая дистанцию и гигиену и предотвращая скопления людей".