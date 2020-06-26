Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы

В пятницу, 26 июня, около 21:00 в районах, прилегающих к сектору Газы сработал сигнал "цева адом", предупреждающий о возможном минометном или ракетном обстреле. Спустя 20 минут пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что из сектора Газы в сторону израильской территории были запущены две ракеты.

О причиненном ущербе не сообщается. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что данных о пострадавших не поступало.

Судя по имеющейся информации, одна ракета упала на территории Израиля на открытой местности, вторая разорвалась на территории сектора Газы.

Израильский сайт Ynet со ссылкой на источники в секторе Газы сообщает, что ответственность за ракетный обстрел территории Израиля вечером 26 июня лежит на террористической организации "Исламский джихад".

Израиль возлагает ответственность за любые враждебные действия с территории Газы на ХАМАС, так как именно эта организация с июня 2007 года полностью контролирует сектор.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Июнь. 3 ракеты. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





