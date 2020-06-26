"Запах" выборов, марихуана и разговоры о закрытии "Галей ЦАХАЛ". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

На этой неделе в политической системе Израиля впервые с момента формирования нынешней коалиции отчетливо зазвучало пугающее слово "выборы". Если ранее помехи в работе коалиции воспринимались как неизбежные притирки, особенно в условиях такой непростой коалиции как нынешняя, то внешне не связанные между собой события последних дней более напоминают начало пути снежного кома. Даже если этот ком катится медленно, завершается его путь, как правило, на избирательных участках.

Вопреки распространенному мнению, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не торопится на новые выборы. Косвенное подтверждение этому последовало на этой неделе, когда на повестке дня вновь оказался вопрос присоединения блока "Ямина" к коалиции. Он возник после того, как глава "Ямины" Нафтали Беннет заявил в интервью радиостанции 103FM, что готов присоединиться к коалиции, не получая при этом портфеля. "Я хочу быть проектором по борьбе с коронавирусом. Мне нужны только полномочия", – сказал Беннет. Многие в "Ликуде" восприняли это заявление как намек на возможность возобновления коалиционных переговоров. Депутат Кнессета Гидеон Саар еще не успел опубликовать заявление с призывом возобновить диалог с Беннетом, как тот разъяснил, что присоединение к коалиции не на повестке дня "Ямины".

В окружении Нетаниягу, впрочем, есть те, кто не закрывают дверь перед возможным диалогом с бывшим министром обороны. Как это ни странно, многие считают, что "Ликуд" заинтересован в присоединении "Ямины" в большей степени, чем правый блок во вступлении в правительство. На фоне приближающегося этапа реализации плана распространения суверенитета на районы Иудеи и Самарии, плана, который судя по всему будет гораздо менее масштабным, чем мечталось многим в правом лагере, Нетаниягу предпочитает сократить очаги правой оппозиции. Глава правительства вообще не любит ситуацию, когда его критикуют партии справа, а в такой критической ситуации, как нынешняя, особенно. Если же нынешняя коалиция развалится, то присоединение блока "Ямина" вместе с голосами Йоаза Хенделя, Цви Хаузера и Орли Леви-Абукасис могут дать Нетаниягу заветный 61 мандат без необходимости идти на новые выборы. Вероятность такого сценария крайне невысока, однако в "Ликуде" не считают его совершенно нереальным.

В "Кахоль Лаван", в свою очередь, продолжают искать золотую середину, которая позволит оставаться в коалиции, не теряя и без того немногочисленные, судя по опросам, мандаты. На этой неделе Бени Ганц выступил с резкими нападками на палестинское руководство. "Мы не будем ждать их бесконечно. Если они не явятся за стол переговоров, то мы будем продвигаться без них, и пусть остаются глубоко в дерьме", – сказал он на брифинге с военными корреспондентами. В то же время, Ганц поспешил заявить, что пытается "повлиять на карты будущей аннексии". Министр иностранных дел Габи Ашкенази заявил в беседах с приближенными, что распространение суверенитета не затронет Иорданскую долину. Если в "Кахоль Лаван" сумеют записать себе в актив ограничение масштабов аннексии – это может дать им необходимый "кислород" на выборах. С другой стороны, это может привести к тому, что Нетаниягу воспользуется разногласиями как поводом, и выборы нагрянут гораздо раньше, чем кто-то ожидал.

Тактика "быть в коалиции, а вести себя как в оппозиции", сопровождает "Кахоль Лаван" и в других вопросах. На минувшей неделе состоялось бурное заседание финансовой комиссии Кнессета, где решался вопрос о возвращении премьер-министру Биньямину Нетаниягу налогов, уплаченных им с 2009 по 2018 год. "Если решение не будет принято, то может сложиться ситуация, при которой Биньяминук Нетаниягу будет не на что дожить до конца месяца", – изрек глава правительственной коалиции Мики Зоар. По утверждению Зоара, доходы премьер-министра составляют 17 тысяч шекелей в месяц нетто. Газета "Кальколист" пишет, что состояние главы правительства оценивается примерно в 50 миллионов шекелей. Как бы то ни было очевидно, что в условиях тяжелейшего экономического кризиса, растущей безработицы и закрывающихся бизнесов, созыв финансовой комиссии лишь для того, чтобы предоставить премьер-министру возврат на сумму в 500 тысяч шекелей выглядит не слишком привлекательно. В "Кахоль Лаван" поняли это и воздержались от участия в заседании. Это не потребовало от них слишком больших жертв, тем более что у Нетаниягу было большинство и без представителей Бени Ганца. На следующей неделе состоится заседание комиссии, которой предстоит обсуждать предложения про улучшению условий, которые имеют действующий и сменный премьер-министр. В "Кахоль Лаван" уже заявили, что не намерены поддерживать это предложение.

Эта неделя ознаменовалась и тремя инициативами, которые еще долго будут привлекать внимание. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект, возобновляющий право использовать Общую службу безопасности (ШАБАК) и технологические средства, находящиеся на его вооружении для отслеживания местонахождения больных коронавирусом. Глава ШАБАКа Надав Аргаман просил правительство воздержаться от этой меры. Хочется надеяться, что использовать эти полномочия он будет осторожно.

Кнессет принял в предварительном чтении законопроекты, декриминализирующие потребление марихуаны, а также легализующие торговлю ею для личного использовании. Вопрос легализации был и остается спорным, и остается лишь надеяться, что предупреждения специалистов о тяжких последствиях легализации окажутся необоснованными.

На этой неделе в который уже раз речь зашла о закрытии радиостанции "Галей ЦАХАЛ" или, по крайней мере, о выводе ее из подчинения армии. "Есть только две армии мира, у которых есть своя радиостанция – это мы и Северная Корея", – сказал когда-то корреспонденту NEWSru.co.il бывший министр обороны Авигдор Либерман в свое время также проверявший возможность закрытия ГАЛАЦ. В окружении Либермана отмечают, что журналистское сообщество совместно с юридическими инстанциями помешали реализовать эту инициативу. Приближенные Либермана полагают, что на сей раз последует тот же самое. В свою очередь, министр связи Йоаз Хендель и начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави намерены на сей раз положить конец аномалии, при которой у армии есть радиостанции, к тому же транслирующая актуальные программы. Позиция министра обороны Бени Ганца по этому вопросу неизвестна.





