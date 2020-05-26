Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
26 - 29°
Эйлат:
29 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле26 мая 2020 г., 18:40

ЦСБ: более 14% израильтян боятся остаться без крыши над головой

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦСБ: более 14% израильтян боятся остаться без крыши над головой

Во вторник, 26 мая, центральное статистическое бюро Израиля опубликовало результаты исследования того, как израильтяне переносят кризис, связанный с эпидемией коронавирусной инфекции. Исследование проводилось с 11 по 14 мая, когда большая часть ограничений была уже снята и частично возобновилась работа предприятий.

Из исследования следует, что около 33,4% израильтян (это около 1,9 миллиона человек) до сих переживают стресс или страх, связанные с кризисом.

16,2% находятся в состоянии депрессии. В ЦСБ отмечают, что этот показатель намного выше в арабском секторе, чем в еврейском.


46,5% опасаются того, что их денег не хватит для покрытия всех расходов.

14,1% израильтян боятся лишиться крыши над головой.

14,1% сообщили, что хотя бы один из членов семьи существенно сократил свой рацион, чтобы сократить расходы на питание.

44,6% израильтян до 65 лет, а это около 2,5 миллиона человек, считают, что во время кризиса материальное положение семьи ухудшилось (среди арабского населения этот показатель составляет 50,7%). Так же на этот вопрос ответили 20,6% лиц старше 65 лет.

Из данных центрального статистического бюро следует, что 16,1% наемных работников в Израиле боятся увольнения с работы.

26,7% респондентов (это на 6% больше, чем в апреле) выразили надежду, что в ближайшие 12 месяцев их материальное положение улучшится.

54,9% полагают, что их материальное положение не изменится, а 18,3% готовятся к худшему.

53% израильтян по-прежнему боятся заразиться коронавирусом, 30,9% опасаются за свое здоровье, но по причинам, не связанным с эпидемией.

7,4% израильтян старше 21 года сообщили, что их здоровье ухудшилось за время эпидемии. Среди 65 лет старше этот показатель составляет 9,7%.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 мая 2020
Новый прогноз Банка Израиля: меньше пессимизма в 2020 году, меньше оптимизма в 2021 году

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:52 БАГАЦ постановил, что часть домов в поселке Мицпе-Крамим должна быть разрушена
17:50 Внимание, мошенничество: в Израиле "продают" сигареты из Украины и России
17:26 В результате "огненного террора" произошло 33 возгорания на границе с Газой
17:19 Полиция сообщила о раскрытии дела о групповом изнасиловании в Эйлате
16:54 Пограничная полиция разрушила форпост Маале Шай, созданный в память о раввине, убитом террористом в Петах-Тикве
16:45 С воскресенья снимаются ограничения на использование военнослужащими общественного транспорта
14:35 Маале Шай: в Биньямине создадут форпост имени убитого в Петах-Тикве раввина
14:20 Изнасилование в Эйлате: главный подозреваемый отрицает вину. Полиция: он снимал происходящее
14:01 "Эль-Аль" вскоре начнет совершать рейсы в ОАЭ
13:03 Последний срок подачи заявок на соискание Премии министра алии и интеграции перенесен
...