ЦСБ: более 14% израильтян боятся остаться без крыши над головой

Во вторник, 26 мая, центральное статистическое бюро Израиля опубликовало результаты исследования того, как израильтяне переносят кризис, связанный с эпидемией коронавирусной инфекции. Исследование проводилось с 11 по 14 мая, когда большая часть ограничений была уже снята и частично возобновилась работа предприятий.

Из исследования следует, что около 33,4% израильтян (это около 1,9 миллиона человек) до сих переживают стресс или страх, связанные с кризисом.

16,2% находятся в состоянии депрессии. В ЦСБ отмечают, что этот показатель намного выше в арабском секторе, чем в еврейском.

14,1% израильтян боятся лишиться крыши над головой.

14,1% сообщили, что хотя бы один из членов семьи существенно сократил свой рацион, чтобы сократить расходы на питание.

44,6% израильтян до 65 лет, а это около 2,5 миллиона человек, считают, что во время кризиса материальное положение семьи ухудшилось (среди арабского населения этот показатель составляет 50,7%). Так же на этот вопрос ответили 20,6% лиц старше 65 лет.

Из данных центрального статистического бюро следует, что 16,1% наемных работников в Израиле боятся увольнения с работы.

26,7% респондентов (это на 6% больше, чем в апреле) выразили надежду, что в ближайшие 12 месяцев их материальное положение улучшится.

54,9% полагают, что их материальное положение не изменится, а 18,3% готовятся к худшему.

53% израильтян по-прежнему боятся заразиться коронавирусом, 30,9% опасаются за свое здоровье, но по причинам, не связанным с эпидемией.

7,4% израильтян старше 21 года сообщили, что их здоровье ухудшилось за время эпидемии. Среди 65 лет старше этот показатель составляет 9,7%.