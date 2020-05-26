Израиль готовится к аннексии Иорданской долины: дилеммы и протесты

1 июля правительство Израиля начнет процесс распространения суверенитета на Иорданскую долину и отдельные районы Иудеи и Самарии. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь заявил об этом в ходе заседания парламентской фракции "Ликуд".

"Эта дата установлена и оговорена нами, и мы не собираемся ее менять", – сказал Нетаниягу. Он добавил: "Все будет делаться обдуманно, ответственно, но мы имеем историческую возможность, упускать которую не намерены".

Как пишет газета "Исраэль а-Йом", районы, на которые предполагается распространить суверенитет, размечены комиссией, работу которой возглавлял исполняющий обязанности главы министерства премьер-министра Ронен Перец.

В Совете поселений Иудеи и Самарии возражают против плана Трампа, дающего согласие на создание Палестинского государства на 70% территорий. "Исраэль а-Йом" приводит слова американского источника, заявившего, что еврейские поселенцы должны оценивать ситуацию более масштабно. "Если они не заинтересованы в том, что администрация может предложить, то пусть не приходят к нам потом. Им стоит вспомнить декабрь 2016-го, когда Совет безопасности ООН принял резолюцию, нанесшую серьезный удар по Израилю. Им следует подумать и о том, какой может быть ситуация через четыре года, если палестинцы будут упорствовать в своем отказе от переговоров", – заявил источник. Лидеры Совета поселений встречаются в эти дни с министрами и депутатами правых партий, убеждая их препятствовать реализации плана.

Формально, для распространения израильского суверенитета достаточно решения правительства. Но не исключено, что Нетаниягу предпочтет инициировать правительственный законопроект, который придаст этому шагу особый вес. В коалиционных соглашениях между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" оговорено право Нетаниягу принимать самостоятельные решения по этому вопросу после консультаций с Бени Ганцем. Министр иностранных дел Габи Ашкенази заявил на церемонии вступления в должность, что считает план Трампа исторической возможностью, которую нельзя упустить. "Мы будем реализовывать это план осторожно и ответственно", – добавил он.

Ранее министерство иностранных дел Израиля обратилось к дружественным странам Европейского Союза с просьбой блокировать инициативы каких-либо антиизраильских санкций или деклараций в связи с намерением аннексировать Иорданскую долину. Обращение прозвучало перед намеченной на 26 мая встречей 27 министров иностранных дел ЕС, на которой будет, среди прочего, обсуждаться будущая деятельность израильского правительства. Как сообщает 13-й канал ИТВ, обращение было направлено послам Германии, Греции, Румынии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Словении, Австрии, Италии и Эстонии.





