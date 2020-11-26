Нахман Аш предупредил, что Израилю угрожает "третий всеобщий карантин"

В четверг, 26 ноября, профессор Нахман Аш провел свой первый брифинг в качестве координатора по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Брифинг проводился на фоне роста количества выявляемых ежедневно новых случаев заражения.

Координатор по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Израиле ведется подготовка к кампании общенациональной вакцинации. "Я надеюсь, что по окончании кампании мы сможем сказать, что народ Израиля победил коронавирус. Но для этого потребуется время", - сказал он, и добавил, что, по его мнению, вакцинация населения будет закончена к концу 2021 года.

Нахман Аш призвал израильтян подготовиться, что весь будущий год придется жить в условиях эпидемии.

Координатор отметил, что рост количества выявляемых случаев заражения вызывает тревогу. В настоящее время индекс репродукции (R) превышает поставленную правительством цель – 1. Он добавил, что "третий карантин" по-прежнему находится на повестке дня. "Количество больных намного выше желаемых показателей, количество выявляемых ежедневно новых случаев заражения превысило тысячу. "Начинают работать школы, в рамках эксперимента открываются торговые центры, все это может привести к новому локдауну", - сказал он, добавив, что только придерживаясь строгих правил можно приспособиться к жизни в условиях коронавируса.

Нахман Аш также сообщил, что рассматривается возможность выдачи "зеленых загранпаспортов", позволяющих их обладателям летать за границу и по возращению из "красных" стран, не проходить через обязательный карантин. Он сообщил, что в ближайшие дни больничные кассы начнут проводить серологические тесты.

Отметим, что вечером 26 ноября телеканал "Кан-11" рассказал о планах минздрава выдавать специальные сертификаты, освобождающие их обладателей от соблюдения режима карантина после контакта с больным коронавирусом, а также позволяющие без дополнительных анализов и тестов посещать курорты Эйлата и Мертвого моря. По информации телеканала, на серологические тесты будут приглашены израильтяне, в семье которых был больной коронавирусом, но они сами не заразились, а также персонал домов престарелых, жильцы домов престарелых и их родственники.