15 торговых центров откроются в ближайшую пятницу

В среду, 25 ноября, министерский кабинет по борьбе с коронавирусом одобрил проведение "пилотного" проекта, в рамках которого в ближайшую пятницу, 27 ноября, откроются 15 крупных торговых центров. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Уже известно, что в рамках эксперимента откроются торговые центры группы "Кеньоней Офер" в Беэр-Шеве, Петах-Тикве и "А-Крайон", и торговый центр группы "Азриэли" в иерусалимском районе Малха.

Остальные торговые центры, которые смогут уже на этой неделе принять покупателей, будут определены посредством лотереи, которая будет проведена при участии министерств финансов, экономики и здравоохранения в четверг, 26 ноября.

Согласно правилам, утвержденным министерством здравоохранения, число посетителей в торговых центрах будет ограничено (один покупатель на 7 квадратных метров) и не более 10 человек в магазине. На территории торговых центров будет запрещено проведение массовых мероприятий или ярмарок.