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NEWSru.co.il :: В Израиле26 ноября 2020 г., 07:23

В прибрежных районах Израиля ожидаются до 100 мм осадков за сутки

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В прибрежных районах Израиля ожидаются до 100 мм осадков за сутки

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в прибрежных районах Израиля ожидается исключительное количество осадков – до 100 миллиметров, что больше среднемесячного показателя осадков для ноября.

В связи с прогнозом муниципальные службы прибрежных городов еще накануне начали проводить работы по созданию дополнительных дренажных стоков и перекрывать движение по улицам, которые могут оказаться затопленными.

Службы пожарной охраны и скорой медицинской помощи, а также добровольные спасательные отряды приведены в состояние повышенной готовности.


В связи с угрозой внезапного затопления туристам рекомендовано держаться подальше от низин и русел пересыхающих рек. Полиция готова перекрывать междугородние трассы в случае затопления дорожного полотна.

В течение ночи около 100 мм осадков выпали в районе кибуца Негба на юге страны. В Ашкелоне выпало 70 мм осадков, в Ницане - 61 мм, в Тель-Авиве - 53 мм, в Явне - 43 мм, в Ашдоде -34 мм.

В ночь на четверг в Бней-Браке спасатели были вынуждены эвакуировать пожилую женщину, квартира которой оказалась под угрозой затопления. В Хайфе под водой оказались несколько припаркованных автомобилей. В Ашдоде и Ашкелоне были заблаговременно перекрыты несколько улиц.

В больницу "Барзилай" в Ашкелоне доставлены два человека с признаками переохлаждения – 95-летний мужчина, найденный лежащим на улице, и 37-летний мужчина, которого унесло потоком во время спасения пассажиров из затопленного автомобиля в поселке Мавкиим.

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