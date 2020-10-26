Кабинет по коронавирусу утвердил новые послабления, которые войдут в силу 1 ноября

Министерский кабинет по борьбе с коронавирусом окончательно утвердил схему возобновления занятий в начальных школах, а также разрешил работу парикмахерских и салонов красоты.

В соответствии с решением кабинета, в воскресенье, 1 ноября, вернутся к занятиям учащиеся с первого по четвертый класс. Учащиеся первых и вторых классов будут поделены на две группы, каждая из которых будет посещать школу три дня в неделю.

Дети должны будут находиться на уроках в защитных масках.

Учащиеся третьих и четвертых классов будут разбиты на небольшие группы ("капсулы"), и они будут учиться каждый день.

Согласно решению кабинета, возобновятся занятия в продленных группах. Каждая группа будет содержать не более 28 детей из одной учебной параллели, и не более трех "капсул". В совместном заявлении министерств здравоохранения и главы правительства указывается, что министр просвещения обратится к главам местных советов с тем, чтобы они помогли избежать соприкосновения групп в "продленке".

Подвозка школьников будет осуществляться в том же режиме, в котором осуществлялась до сегодняшнего дня, однако в автобусах будут установлены перегородки, а дети должны будут носить маски.

В официальном сообщении, разосланном в средства массовой информации по итогам совещания, указывается, что схема работы начальной школы является временной. Окончательное решение будет принято после того, как правительство изучит данные по заболеваемости в детских садах.

1 ноября также откроются парикмахерские, салоны красоты, а также поликлиники и кабинеты альтернативной медицины. Возобновятся занятия по вождению, будут разрешены индивидуальные занятия с тренером. Полный список минздрав учреждений, которые смогут вернуться к работе, будет в ближайшие дни опубликован минздравом. При этом в решении кабинета указывается, что все услуги должны оказываться клиенту "один на один".

В четверг, 29 октября, правительство продолжит обсуждение порядок работы "уличных магазинов", циммеров и общественных служб.