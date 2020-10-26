В северном Тель-Авиве шакал попытался утащить маленького ребенка

На прошлой неделе в квартале Маоз Авив (северный Тель-Авив) шакал приблизился к группе людей, сидевших на траве, и напал на маленького ребенка, попытавшись его утащить. Сайт N12/"Мако" приводит слова одного из свидетелей происшествия, по мнению которого шакал мог бы убить ребенка, если бы взрослые немного промедлили.

Свидетель рассказывает, что шакал совсем не боялся людей. Только после того, как взрослые с криками бросились на него, он отпустил ребенка и убежал.

Это произошло вечером 21 октября. Судя по имеющейся информации, агрессивного шакала до сих пор не поймали. Его поимкой заняты профессиональные ловцы диких животных.

Покусанный малыш был доставлен в больницу. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Весной этого года зоолог Ярив Малиши из Управления природы и парков в интервью сайту i24 говорил о том, что на фоне общего карантина парк Яркон в Тель-Авиве "освоили" шакалы, которые в обычное время стараются не попадаться людям на глаза. Шакалы всеядны, обычно они питаются объедками, оставляемыми людьми. Но во время карантина мусорные баки опустели, и животные вынуждены были выходить из логова в поисках еды. В опустевшем парке они чувствуют себя в безопасности. Зоолог отмечал, что многие посетители парка пытаются подкармливать диких животных. "Этого делать ни в коем случае не следует. У диких животных выработается взаимосвязь "человек-еда". И, в конечном счете, они начнут подходить к людям в поисках пищи. Им все равно, кто перед ними, взрослый или ребенок", – говорил тогда специалист.





