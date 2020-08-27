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NEWSru.co.il :: В Израиле27 августа 2020 г., 21:38

Вдова Арафата дала интервью израильскому телеканалу, чтобы пригрозить людям из окружения Аббаса

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Суха Арафат

Суха Арафат, вдова Ясира Арафата, рассказала в интервью израильскому телеканалу "Кан-11" о травле, которой она подвергается в последнее время. Она уверена, что травля была санкционирована окружением Махмуда Аббаса.

Угрозы в адрес вдовы "раиса" стали поступать после того, как она в своем Instagram осудила демонстративное сжигание в ПА флага Объединенных Арабских Эмиратов после достижения соглашения о нормализации отношений с Израилем. Суха также попросила прощения за тех, кто это сделал.

В интервью израильскому телеканалу Суха Арафат выражает уверенность, что к ее травле не имеет отношения Махмуд Аббас. "Он далек от всего этого, а они (люди из ближайшего окружения) все время вводят его в заблуждение. Я люблю Абу Мазена. Но они все его обманывают, и только ждут его смерти. Но Абу Мазен будет жить до ста лет. Он будет жить дольше Переса, так как он в хорошей форме. Но те, кто находятся рядом с ним, они хотят разрушить семью Арафата. Но мы сильнее. И если они не прекратят, я "открою для них врата ада".


Суха Арафат также объяснила, какое оружие она намерена использовать против тех, кто организовал ее травлю. По ее словам, Ясир Арафат вел дневник, в котором он писал о всех людях, которые сейчас находятся в Рамалле. "Если я опубликую то, что он написал о каждом из них, это будет подобно их публичному сожжению", - заявила Суха Арафат.

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