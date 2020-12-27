Герои, антигерои, события 2020 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il

Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2020 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.

"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.

Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, звучавших в новостях в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.

ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2020 ГОДА. Принять участие в опросе

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2020 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.

Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.

Голосование в 2020 году проводится по следующим номинациям:

1) Герой года в мире,

2) Антигерой года в мире,

3) Герой года в Израиле,

4) Антигерой года в Израиле,

5) Человек года. Политика,

6) Человек года. Экономика,

7) Армия и службы безопасности,

8) Наука, образование и здоровье, 9) Человек года. Культура,

10) Современные технологии,

11) Человек года. Спорт,

12) Событие года в мире,

13) Событие года в Израиле,

14) Потеря года в мире,

15) Потеря года в Израиле.



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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Джаред Кушнер – зять и советник президента США Дональда Трампа, ставший "архитектором" соглашений Израиля со странами арабского мира

Лидеры белорусской оппозиции – Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Светлана Алексиевич и другие

Алексей Навальный – один из лидеров российской оппозиции, переживший попытку отравления "Новичком", изобличивший сотрудников ФСБ, причастных к покушению, и обвинивший Путина

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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Александр Лукашенко – президент Беларуси, обвиняемый согражданами в подтасовке результатов выборов и санкционировавший репрессии против оппозиции

Владимир Путин – теряющий популярность президент России, который, согласно принятым поправкам в Конституцию РФ, может оставаться на этом посту до 2036 года

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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Моти Бен-Шаббат – житель Нагарии, ценой своей жизни спасший две семьи во время январского наводнения

Израильские медики, спасающие жизни в период коронавирусной эпидемии

Первые добровольцы, участвовавшие в испытаниях израильской вакцины против коронавируса

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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Бени Ганц – бывший начальник генштаба, оказавшийся слабым политиком

Йорам Лас – профессор, бывший гендиректор министерства здравоохранения, утверждавший, что COVID-19 не страшнее обычного гриппа

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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА

Мансур Аббас, продемонстрировавший, как арабский депутат может играть на правом фланге израильской политики

Гидеон Саар – бывший министр, объявивший о выходе из "Ликуда" и создании новой партии "Тиква Хадаша"

Офер Шелах, чьи левые убеждения стали причиной выхода из состава центристской партии "Еш Атид"

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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА

Владельцы малых бизнесов, пытающиеся выжить в период "коронавирусного" кризиса

Абир Кара – основатель интернет-сообщества и НКО "Ани Шульман", объединившего сотни тысяч индивидуальных предпринимателей

Амир Ярон – председатель Банка Израиля, занимающий этот пост в один из самых сложных периодов для страны и мира

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7) АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Роман Гофман – первый бригадный генерал и первый комдив из числа представителей "большой алии"

Йоси Коэн – глава "Мосада", решавший не только исключительные разведывательные задачи, но также помогавший в решении "коронавирусных" проблем и подготовке мирных соглашений с арабскими странами

Управление "Алон" ЦАХАЛа, занимающееся эпидемиологическими расследованиями

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8) НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ

Моше Бар Симан-Тов – занимая пост гендиректора минздрава, одним из первых понял, насколько серьезная эпидемия ожидается

Команда израильских ученых, работающих над созданием отечественной вакцины "Брилайф" против коронавируса

Центр ученых будущего, курирующий программы для талантливых и одаренных детей, а также помогающий в отборе в научные олимпийские сборные Израиля

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9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА

Израильские деятели культуры, лишенные возможности работать из-за карантина

Галь Гадот – самая востребованная в мире израильская киноактриса, в этом году попавшая в ТОП-3 самых высокооплачиваемых актрис мира

Создатели сериала "Шаат Неила", повествующего о Войне Судного дня

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10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Flight Medical и InovyTec – компании, наладившие быстрое производство ИВЛ на производственных линиях оборонных концернов на первом этапе эпидемии

REE Motors – компания, сумевшая вместить в колесо двигатель и системы управления электромобилем

StoreDot – стартап, разработавший новое поколение литий-ионных батарей для электромобилей, заряжающихся за считанные минуты

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11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Дарья Атаманов – три медали (в том числе золотая) в юниорском турнире чемпионата Европы по художественной гимнастике

Линой Ашрам – чемпионка Европы по художественной гимнастике

Владислав Быканов – бронзовая медаль на чемпионате Европы по шорт-треку

Артем Долгопят (спортивная гимнастика) – чемпион Европы в вольных упражнениях

Йоав Коэн – чемпион Европы по виндсерфинге

"Маккаби" (Тель-Авив) футбол. Впервые за восемь лет израильская команда вышла в плэй-офф еврокубков

Петр Пальчик – чемпион Европы по дзюдо

Катя Спичаков – серебряный призер чемпионата Европы по виндсерфингу, завоевала путевку на олимпиаду

Ноа Шоллос – первая израильская горнолыжница, завоевавшая медаль на крупном международном турнире

Сборная Израиля по художественной гимнастике Шай Бен Руби, Офир Даян, Яна Крамаренко, Бар Шапочников, Елена Телегина, Карин Вексман – чемпионки Европы

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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Азербайджано-армянская война в Нагорном Карабахе/Арцахе

Массовые протесты в Беларуси

Мега-взрыв в Бейруте

Отравление Навального

Пандемия коронавируса

Поражение Трампа на выборах президента США

Уничтожение иранского генерала Сулеймани

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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Подписание договоров о нормализации отношений с ОАЭ, Бахрейном, Суданом, Марокко

Политический кризис и объявление о досрочных выборах

Решение о предъявлении обвинений премьер-министру Биньямину Нетаниягу

Эпидемия коронавируса: тысячи смертей, тысячи банкротств, миллионы на карантине

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14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Ирина Антонова – президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (Россия)

Юрий Бондарев – писатель (Россия)

Роман Виктюк – театральный режиссер (Украина/Россия)

Валентин Гафт – артист (Россия)

Рут Гинзбург – судья Верховного суда США

Армен Джигарханян – артист (Армения/Россия)

Кирк Дуглас – артист (США)

Михаил Жванецкий – писатель-сатирик (Украина/Россия)

Чак Йегер – летчик (США)

Александр Кабаков – писатель (Россия)

Ким Ки Дук – режиссер (Южная Корея)

Джон Конвей – математик, изобретатель игры "Жизнь" (Великобритания)

Шон Коннери – артист (Великобритания)

Александр Курляндский – писатель, сценарист (Россия)

Джон Ле Карре – писатель, автор шпионских романов (Великобритания)

Эдуард Лимонов – писатель, общественный деятель (Россия)

Диего Марадона – футболист (Аргентина)

Кшиштоф Пендерецкий – композитор (Польша)

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15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Марк Азбель – физик, известный "отказник"

Мордехай (Пупик) Арнон – раввин, бывший актер

Иегуда Баркан – актер

Эфраим Баух – писатель

Рут Габизон – юрист

Феликс Дектор – литератор и издатель

Натан Зах – поэт

Адин Штейнзальц – раввин, переводчик Талмуда на современный иврит

Нахум Рабинович – раввин, один из создателей "Гиюр ке-Алаха"

Илана Ровина – певица

Давид Рафаэль Файншиль (Бен Ами) – певец

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ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2020 ГОДА. Принять участие в опросе