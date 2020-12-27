Герои, антигерои, события 2020 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il
Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2020 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.
Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.
"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").
При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.
Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, звучавших в новостях в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.
ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2020 ГОДА. Принять участие в опросе
При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2020 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).
Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.
Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.
Голосование в 2020 году проводится по следующим номинациям:
1) Герой года в мире,
2) Антигерой года в мире,
3) Герой года в Израиле,
4) Антигерой года в Израиле,
5) Человек года. Политика,
6) Человек года. Экономика,
7) Армия и службы безопасности,
8) Наука, образование и здоровье, 9) Человек года. Культура,
10) Современные технологии,
11) Человек года. Спорт,
12) Событие года в мире,
13) Событие года в Израиле,
14) Потеря года в мире,
15) Потеря года в Израиле.
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НОМИНАНТЫ
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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Джаред Кушнер – зять и советник президента США Дональда Трампа, ставший "архитектором" соглашений Израиля со странами арабского мира
Лидеры белорусской оппозиции – Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Светлана Алексиевич и другие
Алексей Навальный – один из лидеров российской оппозиции, переживший попытку отравления "Новичком", изобличивший сотрудников ФСБ, причастных к покушению, и обвинивший Путина
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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Александр Лукашенко – президент Беларуси, обвиняемый согражданами в подтасовке результатов выборов и санкционировавший репрессии против оппозиции
Владимир Путин – теряющий популярность президент России, который, согласно принятым поправкам в Конституцию РФ, может оставаться на этом посту до 2036 года
Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, расширяющий свое влияние в Сирии и на Кавказе
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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Моти Бен-Шаббат – житель Нагарии, ценой своей жизни спасший две семьи во время январского наводнения
Израильские медики, спасающие жизни в период коронавирусной эпидемии
Первые добровольцы, участвовавшие в испытаниях израильской вакцины против коронавируса
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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Бени Ганц – бывший начальник генштаба, оказавшийся слабым политиком
Йорам Лас – профессор, бывший гендиректор министерства здравоохранения, утверждавший, что COVID-19 не страшнее обычного гриппа
Политики, оставившие страну без государственного бюджета
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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА
Мансур Аббас, продемонстрировавший, как арабский депутат может играть на правом фланге израильской политики
Гидеон Саар – бывший министр, объявивший о выходе из "Ликуда" и создании новой партии "Тиква Хадаша"
Офер Шелах, чьи левые убеждения стали причиной выхода из состава центристской партии "Еш Атид"
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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА
Владельцы малых бизнесов, пытающиеся выжить в период "коронавирусного" кризиса
Абир Кара – основатель интернет-сообщества и НКО "Ани Шульман", объединившего сотни тысяч индивидуальных предпринимателей
Амир Ярон – председатель Банка Израиля, занимающий этот пост в один из самых сложных периодов для страны и мира
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7) АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Роман Гофман – первый бригадный генерал и первый комдив из числа представителей "большой алии"
Йоси Коэн – глава "Мосада", решавший не только исключительные разведывательные задачи, но также помогавший в решении "коронавирусных" проблем и подготовке мирных соглашений с арабскими странами
Управление "Алон" ЦАХАЛа, занимающееся эпидемиологическими расследованиями
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8) НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
Моше Бар Симан-Тов – занимая пост гендиректора минздрава, одним из первых понял, насколько серьезная эпидемия ожидается
Команда израильских ученых, работающих над созданием отечественной вакцины "Брилайф" против коронавируса
Центр ученых будущего, курирующий программы для талантливых и одаренных детей, а также помогающий в отборе в научные олимпийские сборные Израиля
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9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА
Израильские деятели культуры, лишенные возможности работать из-за карантина
Галь Гадот – самая востребованная в мире израильская киноактриса, в этом году попавшая в ТОП-3 самых высокооплачиваемых актрис мира
Создатели сериала "Шаат Неила", повествующего о Войне Судного дня
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10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Flight Medical и InovyTec – компании, наладившие быстрое производство ИВЛ на производственных линиях оборонных концернов на первом этапе эпидемии
REE Motors – компания, сумевшая вместить в колесо двигатель и системы управления электромобилем
StoreDot – стартап, разработавший новое поколение литий-ионных батарей для электромобилей, заряжающихся за считанные минуты
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11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ
Дарья Атаманов – три медали (в том числе золотая) в юниорском турнире чемпионата Европы по художественной гимнастике
Линой Ашрам – чемпионка Европы по художественной гимнастике
Владислав Быканов – бронзовая медаль на чемпионате Европы по шорт-треку
Артем Долгопят (спортивная гимнастика) – чемпион Европы в вольных упражнениях
Йоав Коэн – чемпион Европы по виндсерфинге
"Маккаби" (Тель-Авив) футбол. Впервые за восемь лет израильская команда вышла в плэй-офф еврокубков
Петр Пальчик – чемпион Европы по дзюдо
Катя Спичаков – серебряный призер чемпионата Европы по виндсерфингу, завоевала путевку на олимпиаду
Ноа Шоллос – первая израильская горнолыжница, завоевавшая медаль на крупном международном турнире
Сборная Израиля по художественной гимнастике Шай Бен Руби, Офир Даян, Яна Крамаренко, Бар Шапочников, Елена Телегина, Карин Вексман – чемпионки Европы
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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ
Азербайджано-армянская война в Нагорном Карабахе/Арцахе
Массовые протесты в Беларуси
Мега-взрыв в Бейруте
Отравление Навального
Пандемия коронавируса
Поражение Трампа на выборах президента США
Уничтожение иранского генерала Сулеймани
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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Подписание договоров о нормализации отношений с ОАЭ, Бахрейном, Суданом, Марокко
Политический кризис и объявление о досрочных выборах
Решение о предъявлении обвинений премьер-министру Биньямину Нетаниягу
Эпидемия коронавируса: тысячи смертей, тысячи банкротств, миллионы на карантине
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14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ
Ирина Антонова – президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (Россия)
Юрий Бондарев – писатель (Россия)
Роман Виктюк – театральный режиссер (Украина/Россия)
Валентин Гафт – артист (Россия)
Рут Гинзбург – судья Верховного суда США
Армен Джигарханян – артист (Армения/Россия)
Кирк Дуглас – артист (США)
Михаил Жванецкий – писатель-сатирик (Украина/Россия)
Чак Йегер – летчик (США)
Александр Кабаков – писатель (Россия)
Ким Ки Дук – режиссер (Южная Корея)
Джон Конвей – математик, изобретатель игры "Жизнь" (Великобритания)
Шон Коннери – артист (Великобритания)
Александр Курляндский – писатель, сценарист (Россия)
Джон Ле Карре – писатель, автор шпионских романов (Великобритания)
Эдуард Лимонов – писатель, общественный деятель (Россия)
Диего Марадона – футболист (Аргентина)
Кшиштоф Пендерецкий – композитор (Польша)
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15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Марк Азбель – физик, известный "отказник"
Мордехай (Пупик) Арнон – раввин, бывший актер
Иегуда Баркан – актер
Эфраим Баух – писатель
Рут Габизон – юрист
Феликс Дектор – литератор и издатель
Натан Зах – поэт
Адин Штейнзальц – раввин, переводчик Талмуда на современный иврит
Нахум Рабинович – раввин, один из создателей "Гиюр ке-Алаха"
Илана Ровина – певица
Давид Рафаэль Файншиль (Бен Ами) – певец
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ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2020 ГОДА. Принять участие в опросе
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