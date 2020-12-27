"Кахоль Лаван" разваливается, Ашкенази хочет быть преемником Ганца

Министр иностранных дел Габи Ашкенази останется в политике только в том случае, если ему будет предложено возглавить блок "Кахоль Лаван". Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает газета "Исраэль а-Йом". Согласно опубликованной информации, глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц намеревался накануне сделать политическое заявление, однако было решено отложить его на несколько дней. Газета "Маарив а-Шавуа" сообщила, что Ганц намерен объявить о том, что возглавит партию и на выборах в Кнессет 24-го созыва. "Мы продолжаем двигаться вперед во главе с Бени Ганцем", - цитирует "Маарив а-Шавуа" слова высокопоставленных источников в партии. В то же время, не исключено, что Ганц примет решение уступить лидерство в блоке Ашкенази, чтобы повысить шансы партии на преодоление электорального барьера.

В настоящий момент неизвестно, кто будет поддерживать Ганца в ходе этих выборов, если он останется во главе партии, так как один из другим депутаты и министры заявляют в беседах с приближенными, что намерены уйти из политики или искать другую политическую структуру. Министр юстиции Ави Нисанкорен взвешивает возможность баллотироваться на пост главы партии "Авода", министр науки и космоса Изхар Шай заявил в беседах с приближенными, что не намерен принимать участия в в выборах в Кнессет в рамках списка "Кахоль Лаван". Депутат Асаф Замир сделал аналогичное заявление в интервью "Кешет".

В ходе переговоров, которые Ганц вел с Ашкенази, пытаясь убедить его присоединиться к "Хосэн ле-Исраэль", помимо прочего речь шла о том, что после ухода Ганца из политики партию возглавит именно Ашкенази, став таким образом преемником первого лидера "Кахоль Лаван".