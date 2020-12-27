В Израиле вступает в силу третий жесткий карантин

Сегодня вечером, в 17:00, в Израиле в третий раз с момента начала эпидемии коронавируса вводится жесткий карантин. По решению правительства локдаун объявлен на две недели, но может быть продлен, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до 1000, а индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – до 1.

По оценке генерального директора министерства здравоохранения Хези Леви, жесткий карантин продлится не две, а три-четыре недели.

УСЛОВИЯ ЖЕСТКОГО КАРАНТИНА

Локдаун будет включать в себя закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиенту, но будут закрыты для приема посетителей.

Будут закрыты парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов.

Вводится ограничение на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км.

Запрещено принимать гостей, навещать знакомых и родственников (в том числе в новогоднюю ночь).

Во время локдауна продолжат работать предприятия и фирмы, не ведущие прием посетителей. При этом на рабочих местах смогут находиться не более 50% от всех работников.

Будут введены ограничения в общественном транспорте.

Предполагалось, что очные занятия в начальных школах (с "алеф" по "далет"), а также выпускных классах ("йуд-алеф и "йуд бет") будут проводиться с 08:00 до 13:00, но под давлением общественности и глав местных органов власти ограничение по времени было снято. 24 декабря глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и министр просвещения сообщили, что занятия будут проводиться по расписанию, по которому школьники учились до карантина. Отметим, что многие учебные заведения в настоящее время не функционируют в обычном режиме из-за локального карантина.

Не более 20 человек смогут собираться на открытом воздухе, до 10 человек – в помещении.

Будет приостановлено действие проекта "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.

Будут разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в том случае, если не используются транспортные средства.

В Рождество (с 17:00 24 декабря и до 20:00 25 декабря; с 17:00 6 января и до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных месс: на открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек. В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входных дверей: на каждый вход – по 10 человек, и не более 10 групп).

Руководство полиции заявляет, что будут учтены "уроки" первых двух локдаунов: число блокпостов на дорогах сократят, сделав основной акцент на патрулировании и контроле над соблюдением ограничений, чтобы не допускать скопления людей. Кроме того, полиция собирается больше разъяснять и предупреждать, чем штрафовать. Однако в случаях грубого нарушения предписаний полицейские будут вынуждены штрафовать нарушителей.

Полиция планирует установить лишь 21 пропускной пункт на дорогах страны, который будет функционировать в утренние и дневные часы. Однако по вечерам число временных КПП на дорогах будет увеличиваться до 300 и более.

Особое внимание полиция планирует уделять арабским населенных пунктам и ультрарелигиозным кварталам, где уровень заражаемости наиболее высокий.

ВАКЦИНАЦИЯ

В воскресенье, 27 декабря, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сообщил, что в первую неделю вакцинации – с 20 по 26 декабря – первую дозу вакцины от коронавируса получили 280 тысяч граждан Израиля. Из них 68 тысяч были привиты в минувшие выходные. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что в течение 30 дней в Израиле будут сделаны 4,5 миллиона прививок. Так как каждый человек должен получить 2 порции, за месяц, как обещал Нетаниягу, прививку получат 2,25 миллиона граждан Израиля.

Начиная с этой недели вакцина будет предоставляться не только людям старше 60 лет и медикам, но и хроническим больным. Согласно опубликованной информации, по состоянию на 27 декабря, в Израиле будут действовать 150 пунктов вакцинации, а к 20 декабря откроются еще 80.

В ближайшее время в минздраве надеются достичь такого масштаба вакцинации населения, при котором прививки будут получать около 150 тысяч человек в день. По оценке минздрава, в течение месяца миллионы израильтян получат не только первую, но и вторую дозу вакцины.

Успех кампании по вакцинации зависит от двух основных факторов: увеличения поставок вакцин Pfizer и Moderna в Израиль и активности граждан.

В настоящее время ни о какой нехватке вакцины речи не идет, более того, предполагается, что прививки будут производиться 7 дней в неделю 24 часа в сутки. При таких темпах, по данным минздрава, к концу марта большинство населения может быть вакцинировано. Планируется, что помогать в осуществлении вакцинации будут сотни медиков Армии обороны Израиля.