Мэрия Тират-Кармеля отключила электричество на "Ёлке" для детей с аутизмом. Комментарии

В четверг, 24 декабря, во дворе городской библиотеки Тират-Кармеля проходил новогодний праздник для детей с аутизмом.

"Ёлка" была организована отделом социальных услуг муниципалитета Тират-Кармеля, и на мероприятие были приглашены русскоязычные дети с аутизмом из городских детских садов и школ для особых детей.

"Нас было человек 25, – рассказал редакции NEWSru.co.il папа одного из присутствовавших на празднике детсадовцев. – Перед детьми выступали Дед Мороз и Снегурочка, дети очень радовались, но внутри библиотеки все время происходила какая-то суета. Несколько мужчин в ультраортодоксальной одежде все время выглядывали во двор, заходили обратно в здание и разговаривали с кем-то по телефону. В какой-то момент они оба ушли, и сотрудник библиотеки сразу подошел к импровизированной сцене и начал отключать от электричества аппаратуру Деда Мороза и Снегурочки. Артисты пытались справиться без микрофонов, мы (родители) пытались выяснить, что происходит, и сотрудник библиотеки сказал, что получил распоряжение прекратить мероприятие от гендиректора мэрии. Только после нескольких звонков в мэрию социального работника из муниципалитета, которая организовала праздник и присутствовала на мероприятии, в библиотеке согласились включить аппаратуру и дать детям досмотреть представление".

По словам наших собеседников, один из мужчин, которых видели во время начала мероприятии, – это заместитель мэра Тират-Кармеля и начальник образовательного отдела муниципалитета Яир Сайдэ.

Редакция NEWSru.co.il обратилась к Сайдэ с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, давал ли он распоряжение прервать мероприятие и по какой причине.

Сайдэ заявил, что такого распоряжения не давал, что действительно был на мероприятии, но "в самом конце", подробностей не знает и "должен понять, что произошло". И попросил адресовать все вопросы пресс-службе муниципалитета. Присутствовавшие на мероприятии настаивают на том, что Сайдэ находился там с самого начала.

Интересно, что ранее, 27 декабря, ивритоязычный сайт "А-маком ахи хам бе гээном" уже побеседовал с Сайдэ и опубликовал следующий ответ заммэра Тират-Кармеля: "Мне было тяжело видеть Рождественскую елку в центре города… Я не буду просить прощения. Прощение должен просить тот, кто превысил свои полномочия и устроил такое мероприятие".

Наша редакция попросила Сайдэ объяснить, что он имел в виду, беседуя с вышеуказанным изданием, на что заммэра заявил, что не помнит, с кем и о чем он беседовал несколькими часами ранее. Сайдэ не отрицал, что действительно разговаривал с журналистами ивритоязычного издания, но все вопросы нашей редакции твердо просил адресовать пресс-службе.





