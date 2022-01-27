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Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
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30 - 40°
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Иерусалим:
20 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 40°
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    16:48 В районе Нетании волнами на берег выброшено тело мужчины
    16:18 3550 израильтян зарегистрировались на сайте посольства Израиля в Украине за последнюю неделю
    15:42 Авиад Моше, признанный виновным в покушении на убийство жены, приговорен к 23 годам тюрьмы
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