Перестрелка на границе Ливана и Израиля. ЦАХАЛ объявил о чрезвычайной ситуации

В 15:31 пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила об "инциденте в сфере безопасности" в районе горы Дов, на границе с Ливаном.

В связи с этим инцидентом командование ЦАХАЛа опубликовало распоряжения для жителей населенных пунктов, находящихся около границы с Ливаном (от Рош а-Никра на западе до горы Хермон на востоке): 1) оставаться в своих домах или отелях, 2) прервать деятельность на открытом пространстве, включая сельскохозяйственные работы и туризм, 3) избегать ненужных перемещений. Автомобильные трассы около северной границы блокированы военными.

Сообщалось, что с ливанской стороны боевиками "Хизбаллы" в сторону израильских военных была выпущена противотанковая ракета (были замечены не менее двух групп боевиков: одна осуществила обстрел, вторая пыталась проникнуть на израильскую территорию). ЦАХАЛ открыл ответный огонь из артиллерийских орудий.

Около 16:00 местные жители сообщали, что слышат взрывы. В воздух была поднята боевая авиация.

Очевидно, ЦАХАЛ действовал с целью уничтожения боевиков, причастных к обстрелу. Действия израильских военных не были ответным ударом по другим целям на ливанской территории.

Примерно с 16:10 поступает информация о затишье. Данных о пострадавших на израильской стороне нет.

В 16:30 было объявлено, что на данном этапе "инцидент исчерпан", боевые действия в районе ливано-израильской границы прекращены.

Информация уточняется.

26 июля СМИ сообщали, что израильская армия развернула дополнительные батареи системы ПРО "Железный купол" около северной границы, опасаясь ракетных обстрелов со стороны Ливана или Сирии.

ЦАХАЛ в последние дни находился в состоянии повышенной готовности в связи с угрозами "Хизбаллы" отомстить за гибель боевика в результате авиаудара по целям на юго-западе Сирии около недели назад.

В пятницу, 24 июля, командование ЦАХАЛа вместе с командованием Северного военного округа, проанализировав ситуацию на северной границе Израиля, приняло решение о ряде мер, направленных на укрепление этого участка границы. В частности, были внесены изменения в порядок развертывания сил Армии обороны Израиля на границе с Ливаном; также внесен ряд изменений в проведение оперативных действий в этом районе.





