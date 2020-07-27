Работники медицинских лабораторий угрожают забастовкой

Профсоюз работников медицинских лабораторий сообщил о намерении начать забастовочные санкции, если не наметится немедленного прогресса в переговорах с министерствами финансов и здравоохранения об улучшении условий труда.

Уже на этой неделе планируются двухчасовые профсоюзные собрания, на время проведения которых работа лабораторий будет останавливаться, а со следующей недели сотрудники намерены ограничить работу лабораторий 8 часами в сутки (на текущий момент лаборатории работают в 2-3 смены, то есть 16-24 часа в сутки).

Среди прочего, профсоюз требует подписание коллективного трудового соглашения и установки минимальной зарплаты в 50 шекелей в час для начинающего лаборанта. Также среди требований – определение коэффициента ставок в соответствии с количеством проверок и приростом населения, разработка программы устранения недочетов, выявленных государственным контролером в 2016 году, и прекращение найма работников по индивидуальному контракту или через исследовательские фонды.

Кроме того, как сообщает газета "Исраэль а-Йом", значительное количество работников ушли из больниц и поликлиник в институт Вейцмана и в компанию MyHeritage на значительно более высокие зарплаты.

В министерстве здравоохранения поддерживают требования лабораторных работников, называя их справедливыми.

На прошлой неделе в израильских лабораториях ежесуточно проверялись в среднем 25-30 тысяч тестов на коронавирус. В субботу таких проверок было немногим более 15 тысяч.



