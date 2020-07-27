Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
27 - 30°
Эйлат:
32 - 42°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле27 июля 2020 г., 07:02

Работники медицинских лабораторий угрожают забастовкой

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Работники медицинских лабораторий угрожают забастовкой

Профсоюз работников медицинских лабораторий сообщил о намерении начать забастовочные санкции, если не наметится немедленного прогресса в переговорах с министерствами финансов и здравоохранения об улучшении условий труда.

Уже на этой неделе планируются двухчасовые профсоюзные собрания, на время проведения которых работа лабораторий будет останавливаться, а со следующей недели сотрудники намерены ограничить работу лабораторий 8 часами в сутки (на текущий момент лаборатории работают в 2-3 смены, то есть 16-24 часа в сутки).

Среди прочего, профсоюз требует подписание коллективного трудового соглашения и установки минимальной зарплаты в 50 шекелей в час для начинающего лаборанта. Также среди требований – определение коэффициента ставок в соответствии с количеством проверок и приростом населения, разработка программы устранения недочетов, выявленных государственным контролером в 2016 году, и прекращение найма работников по индивидуальному контракту или через исследовательские фонды.


Согласно данным министерства здравоохранения, в Израиле имеются 8424 обладателя лицензии на работу в медицинских лабораториях, однако только 49% из них трудоустроены в этой сфере. За последние 10 лет количество работающих сотрудников медицинских лабораторий снизилось на 10%. Более 27% работников старше 67 лет и не могут работать в лабораториях, занимающихся тестированием на коронавирус. 81 работник находится на карантине.

Кроме того, как сообщает газета "Исраэль а-Йом", значительное количество работников ушли из больниц и поликлиник в институт Вейцмана и в компанию MyHeritage на значительно более высокие зарплаты.

В министерстве здравоохранения поддерживают требования лабораторных работников, называя их справедливыми.

На прошлой неделе в израильских лабораториях ежесуточно проверялись в среднем 25-30 тысяч тестов на коронавирус. В субботу таких проверок было немногим более 15 тысяч.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 26 июля 2020
Коронавирус в Израиле: более 27 тысяч признаны выздоровевшими
// NEWSru.co.il // Здоровье // 26 июля 2020
Коронавирус в Израиле: 100 заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:36 СМИ: Нетаниягу намерен объявить досрочные выборы из-за разногласий по бюджету
09:58 По подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних задержан житель Тиры
08:57 БАГАЦ отклонил иск с требованием приравнять процесс записи родительства для гетеросексуальных и лесбийских пар
08:40 ЦСБ Израиля: в 2019 году темпы репатриации из России резко выросли
07:47 ШАБАК усилил охрану премьер-министра и его семьи
07:18 "Лучшее радио", первая лицензированная региональная радиостанция на севере Израиля, 2 августа включает полную сетку вещания
07:02 Работники медицинских лабораторий угрожают забастовкой
06:57 В Аль-Бире предпринята попытка поджога мечети, на стенах оставлены надписи на иврите
06:11 Очень жаркая погода в Израиле: медики рекомендуют оставаться в кондиционируемых помещениях
05:52 Прогноз погоды на 27 июля: жарко, переменная облачность
...