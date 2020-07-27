ЦСБ Израиля: в 2019 году темпы репатриации из России резко выросли

Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2019 году в рамках Закона о возвращении в Израиль прибыли 33247 репатриантов, на 18,1% больше, чем в 2018 году. В последний раз больше репатриантов за год прибыло в начале 2000-х годов.

Кроме того, в 2019 году в Израиль на постоянное место жительство перебрался 4251 гражданин Израиля, родившийся за границей (обладатели статуса репатрианта-гражданина).

Почти половина репатриантов, 15821 человек (47,6%), прибыли из России, 6190 репатриантов (18,6%) прибыли из Украины, 924 человека (23,8%) – из Беларуси, 1007 человек – из азиатских республик бывшего СССР, 292 – из других европейских республик бывшего СССР.

Количество репатриантов из России неуклонно растет с 2013 года, когда в Израиль приехали 4 тысячи репатриантов из этой страны. В 2018 году из РФ приехали 8 тысяч репатриантов.

В 2019 году 160 репатриантов прибыли из Турции, 169 – из других стран Азии (помимо б.СССР), 343 репатрианта – из ЮАР, 123 – из других стран Африки, 2227 – из Франции, 498 – из Великобритании, 725 – из других стран Европы, 2481 – из США, 589 – из Бразилии, 411 – из Аргентины, 217 – из Канады, 652 – из других стран Америки и Океании.

68% репатриантов 2019 года – в возрасте от 15 до 64 лет, 18,4% – дети до 14 лет, 12,7% – люди в возрасте 65 лет и старше. Возрастной состав репатриантов практически не изменился по сравнению с 2018 годом. В целом репатрианты из Америки прибывают в Израиль в более молодом возрасте, чем из Европы или из Азии. Средний возраст американских репатриантов – 27,7 лет, тогда как европейских – 36,9 лет.

51% репатриировавшихся – женщины. 62% репатриировавшихся мужчин – женаты, 28,8% – холосты. Среди женщин доля замужних составляла 57,5%.

25,2% репатриантов поселились в Центральном округе, 24,5% – в Тель-Авивском округе, 15,1% – в Хайфском округе, 13% – в Южном округе, 10% – в Северном округе, 9,8% – в Иерусалимском округе, 2,3% – в Иудее и Самарии.

74,8% репатриантов 2019 года обладают высшим или высшим техническим образованием. 1408 репатриантов имеют медицинское образование

В 2020 году ожидается рост темпов репатриации из стран, наиболее пострадавших от "коронавирусного" кризиса, в том числе из США, где усилились протестные настроения на фоне кампании Black Lives Matter.



