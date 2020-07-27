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NEWSru.co.il :: В Израиле27 июля 2020 г., 10:36

СМИ: Нетаниягу намерен объявить досрочные выборы из-за разногласий по бюджету

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СМИ: Нетаниягу намерен объявить досрочные выборы из-за разногласий по бюджету

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен пойти на досрочные выборы в том случае, если глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц продолжит настаивать на утверждении двухгодичного бюджета, сообщает телеканал" Кешет" со ссылкой на политические источники. Согласно опубликованной информации, Нетаниягу заявил в беседах с приближенными, что любой компромисс в этом вопросе для него неприемлем.

Политический обозреватель телеканала "Кешет" Амит Сегаль сообщил со ссылкой на высокопоставленный политический источник, что глава правительства заинтересован в выборах, и только гибкость "Кахоль Лаван" в вопросе бюджета позволит их избежать. В "Ликуде" не подтверждают эту информацию.


Напомним, что конфликт между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" заключается в требовании премьер-министра Нетаниягу утвердить одногодичный бюджет, а не двухгодичный, как это записано в коалиционных соглашениях между сторонами.

Газета "Едиот Ахронот" пишет, что в последние дни Нетаниягу ужесточил свои позиции по этому вопросу, и в настоящий момент полностью отрицает возможность какого-либо компромисса.

В политических кругах не исключают, что премьер-министр принял решение объявить выборы, несмотря на снижение рейтинга популярности, и использует дискуссию вокруг бюджета как повод. Согласно коалиционным соглашениям, в случае роспуска правительства в связи с непринятием бюджета, Нетаниягу останется на посту премьер-министра до формирования нового правительства.

В "Кахоль Лаван", в свою очередь, заявляют, что не заинтересованы в распаде правительства. Как сообщает радиостанция "Кан Бет", в окружении Бени Ганца взвешивают возможность потребовать передачи всего комплекса вопросов, связанных с эпидемией коронавируса, в ведение министерства обороны.

Как сообщалось ранее, глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузер ("Дерех Эрец") намерен представить на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий увеличить срок, отведенный правительству для утверждения бюджета. Согласно действующему законодательству, если правительство начинает работу в год, на который нет утвержденного бюджета, оно обязано проголосовать за него в течение ста дней. В противном случае, Кнессет автоматически распускается. 100 дней с начала работы нынешнего правительства истекают 25 августа.


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