Около Атлита в море найдено тело известного танцора Аймана Сафии

В среду, 27 мая, около побережья Атлита было найдено тело молодого мужчины. Служба "Маген Давид Адом" уточняет: тело нашли южнее пляжа А-Боним (к югу от Атлита). Погибшему было 29 лет.

Вскоре тело было опознано родственником погибшего, и полиция официально подтвердила: речь идет о 29-летнем Аймане Сафии, поиски которого велись с 24 мая.

Ранее сообщалось, что утром 24 мая Айман Сафия пошел купаться на пляж Неве-Ям в Атлите. Сафия плавал в море с подругой и, когда их стало относить от берега течением, сумел вытолкать девушку на берег, но сам так и не выбрался.

Напомним, что 24 мая был сильный шторм. Высота волн составляла 200-380 см. Метеобюро предупреждало, что купание крайне опасно.

Айман родился в деревне Кфар-Ясиф. Он был известным танцором, его называли "Арабским Билли Эллиоттом".

Последняя видеозапись Аймана Сафии