13-й канал: Иерусалим отправил самолет с врачами и лекарствами в Судан, чтобы спасти "друга Израиля"
По информации телеканала "Решет-13", израильский самолет, попавший 26 мая на радары в Хартуме, доставил в столицу Судана медицинское оборудование, лекарства и врачей для Нажавы Гадахелдам. Ее называют архитектором судано-израильских отношений.
На сайте телекомпании говорится, что к этой женщине прислушивались президенты Уганды и Судана. Она была советником президента Уганды Йовери Мусевени по политическим вопросам, а также была очень близка к президенту Абдель Фаттаху аль-Бурхану. Именно по ее инициативе полгода назад были начаты неафишируемые контакты между африканскими странами, которые привели к встрече Биньямина Нетаниягу с президентом Судана в Энтеббе.
По данным израильского телеканала, несколько дней назад в Иерусалиме стало известно, что Нажава Гадахелдам заразилась коронавирусом.
В сюжете "Решет-13" отмечалось, что в воскресенье, 24 мая, на еженедельном заседании правительства Биньямин Нетаниягу рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Судана. По словам Нетаниягу, речь шла об "укреплении отношений между странами".
Адвокат Ник Кауфман, который вместе с Гадахельдам на начальном этапе помогал Биньямину Нетаниягу и аль-Бурхану обмениваться сообщениями, сообщил телеканалу, что в Иерусалиме хотели доставить Нажаву Гадахелдам на лечение в Израиль. Но ее состояние было настолько тяжелым, что от этого варианта пришлось отказаться. Тогда в Судан были отправлены лекарства и бригада медиков.
В среду, 27 мая, через 24 часа после того, как самолет вернулся из Судана, стало известно, что Нажава Гадахелдам скончалась.
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