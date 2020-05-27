Власти Израиля постепенно ослабляют карантинные меры: последние изменения

Во вторник, 26 мая, в ходе телефонного голосования члены кабинета министров одобрили новые послабления в режиме карантина, которые ранее были согласованы между между минздравом и министерством финансов.

С 27 мая в Израиле открываются для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, открываются спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах. Бассейны для детей пока работать не будут. Начинает работать канатная дорога на Масаде.

Ночные клубы и дискотеки накануне продали тысячи билетов на вечеринки, посвященные Шавуоту, в надежде на разрешение минздрава на проведение массовых мероприятий. Однако такого разрешения пока нет, и, видимо, в ближайшее время не будет.

С 28 мая увеличится количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем. На городских линиях будет разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров). В городских автобусах будет разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы смогут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси смогут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 8 июня возобновится движение поездов.

14 июня возобновят работу культурные учреждения. Заполненность зала не должна будет превышать 75%. Если в мероприятии должны принять участие более 500 человек, это потребует специального разрешения минздрава. При рассадке зрителей будет соблюдаться принцип "капсул". В одну "капсулу" входят лица, купившие вместе билеты. Расстояние между "капсулами" будет составлять одно место. Зрители и работники культурного комплекса должны быть в масках, сохраняются требования соблюдать "социальную дистанцию" и правила гигиены. При входе в здание будет измеряться температура. Все культурные мероприятия будут проводиться без антрактов. Продажа билетов на культурные мероприятия должна осуществлять только через интернет.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Изменения в работе системе образования

26 мая был утвержден бюджет в размере 700 миллионов шекелей, необходимый для реализации программы летних школ.

Учебный год в израильских школах и детских садах продлен до 13 июля. Сразу после этого начнет работу образовательный летний лагерь с группой продленного дня в детских садах и 1-2 классах, а также в 3-4 классах в обычном режиме. Летний лагерь будет работать до 6 августа.

Программа работы школ и детских садов во время летних каникул создана с целью помочь работающим родителям и вернуть рынок к экономической деятельности в полном объёме, а также восполнить пробелы в учёбе, накопившиеся в период кризиса, вызванного коронавирусом.