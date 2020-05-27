Власти Израиля постепенно ослабляют карантинные меры: последние изменения
Во вторник, 26 мая, в ходе телефонного голосования члены кабинета министров одобрили новые послабления в режиме карантина, которые ранее были согласованы между между минздравом и министерством финансов.
С 27 мая в Израиле открываются для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, открываются спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах. Бассейны для детей пока работать не будут. Начинает работать канатная дорога на Масаде.
Ночные клубы и дискотеки накануне продали тысячи билетов на вечеринки, посвященные Шавуоту, в надежде на разрешение минздрава на проведение массовых мероприятий. Однако такого разрешения пока нет, и, видимо, в ближайшее время не будет.
Утверждены изменения в работе системе образования
С 28 мая увеличится количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем. На городских линиях будет разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров). В городских автобусах будет разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы смогут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси смогут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.
С 8 июня возобновится движение поездов.
14 июня возобновят работу культурные учреждения. Заполненность зала не должна будет превышать 75%. Если в мероприятии должны принять участие более 500 человек, это потребует специального разрешения минздрава. При рассадке зрителей будет соблюдаться принцип "капсул". В одну "капсулу" входят лица, купившие вместе билеты. Расстояние между "капсулами" будет составлять одно место. Зрители и работники культурного комплекса должны быть в масках, сохраняются требования соблюдать "социальную дистанцию" и правила гигиены. При входе в здание будет измеряться температура. Все культурные мероприятия будут проводиться без антрактов. Продажа билетов на культурные мероприятия должна осуществлять только через интернет.
Пока не принято решений по поводу возобновления, хотя бы частичного, международного авиасообщения. Решения будут приниматься поэтапно, в зависимости от ситуации в той или иной стране.
Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:
- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.
- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.
- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.
Изменения в работе системе образования
26 мая был утвержден бюджет в размере 700 миллионов шекелей, необходимый для реализации программы летних школ.
Учебный год в израильских школах и детских садах продлен до 13 июля. Сразу после этого начнет работу образовательный летний лагерь с группой продленного дня в детских садах и 1-2 классах, а также в 3-4 классах в обычном режиме. Летний лагерь будет работать до 6 августа.
Программа работы школ и детских садов во время летних каникул создана с целью помочь работающим родителям и вернуть рынок к экономической деятельности в полном объёме, а также восполнить пробелы в учёбе, накопившиеся в период кризиса, вызванного коронавирусом.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Учебный год в израильских детсадах и школах продлен до 13 июля
Правительство одобрило открытие баров, ресторанов, спортзалов и бассейнов
Детские сады и школы продолжат работать в дни летних каникул