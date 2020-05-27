Друзский солдат, лишившийся ноги в результате теракта, награжден знаком отличия
Начальник Генштаба и командующий Южным военным округом наградили знаком отличия 20-летнего военнослужащего Шади Ибрахима, пострадавшего в результате автомобильного теракта на юге Хевронского нагорья. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Старший сержант Шади Ибрахим получил награду, находясь на больничной койке.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что еще до теракта Шади был проинформирован о том, что он будет награжден за отличную службу. Награждение должно было состояться на прошлой неделе, но было отложено из-за операции.
Теракт произошел 14 мая. Около 14:30 19-летний террорист направил свой автомобиль на израильских военнослужащих в момент, когда происходила смена состава на "фильбоксе" на 35-м шоссе. Террорист был уничтожен, а Шади получил серьезные травмы.
15 мая Шади Ибрахим перенес многочасовую операцию. Врачи были вынуждены Шади ампутировать ногу, чтобы спасти ему жизнь.
20 мая Шади пришел в сознание. И несмотря на потерю ноги, он заявил, что хотел бы после больницы вернуться в свою часть.
По словам врачей больницы "Сорока", в состоянии военнослужащего наблюдается стабильный прогресс. В четверг, 28 мая, он будет переведен в отделение для реабилитации.
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