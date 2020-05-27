Друзский солдат, лишившийся ноги в результате теракта, награжден знаком отличия

Начальник Генштаба и командующий Южным военным округом наградили знаком отличия 20-летнего военнослужащего Шади Ибрахима, пострадавшего в результате автомобильного теракта на юге Хевронского нагорья. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Старший сержант Шади Ибрахим получил награду, находясь на больничной койке.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что еще до теракта Шади был проинформирован о том, что он будет награжден за отличную службу. Награждение должно было состояться на прошлой неделе, но было отложено из-за операции.

15 мая Шади Ибрахим перенес многочасовую операцию. Врачи были вынуждены Шади ампутировать ногу, чтобы спасти ему жизнь.

20 мая Шади пришел в сознание. И несмотря на потерю ноги, он заявил, что хотел бы после больницы вернуться в свою часть.

По словам врачей больницы "Сорока", в состоянии военнослужащего наблюдается стабильный прогресс. В четверг, 28 мая, он будет переведен в отделение для реабилитации.