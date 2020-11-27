"Танго" Нетаниягу с Ганцем и союз с Аббасом, троллинг оппозиции. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Согласно известному изречению Уинстона Черчилля, политическая аналитика – это умение предсказывать будущее, а затем очень убедительно объяснить, почему все произошло совсем не так, а с точностью наоборот. События последней недели на израильской политической сцене ни на миллиметр не приблизили нас к ответу на вопрос о том, когда рухнет нынешнее нежизнеспособное правительство. И все же рискну предположить, что шанс на роспуск Кнессета уже в декабре, а значит – на выборы в марте, немного понизился. Это не означает, что коалиция подает хотя бы минимальные признаки стабильности. Бени Ганц и Биньямин Нетаниягу продолжают танго под названием "Держите меня, а то я сейчас все развалю и отправлю страну на выборы", и продолжают демонстрировать поразительную разницу между декларациями и реальными политическими шагами.

Мало кто помнит, что эта неделя началась с утверждения правительством компромисса между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" по первому назначению высокопоставленных фигур госслужбы. Блок "Кахоль Лаван" дал согласие на назначение главного аудитора министерства финансов, получив взамен от "Ликуда" согласие на назначение генерального директора министерства сменного премьер-министра. До сих пор все назначения были заморожены из-за противоречий между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Назначение аудитора, фактически навязанное юридическим советником правительства, отнюдь не означало, что его надо превращать в пакетную сделку между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Однако Бени Ганц принял решение пойти на договор и извлечь не очень понятную пользу, если не считать хорошо оплачиваемую и столь же бессмысленную должность для его приближенного Ода Бецера. Бессмысленную, ибо ни один человек на земле не ответит на вопрос, зачем сменному премьер-министру, являющемуся одновременно министром обороны, главой блока "Кахоль Лаван", главой партии "Хосэн ле-Исраэль", нужна еще одна канцелярия, и зачем этому министерству генеральный директор. Совершенно очевидно одно – если бы Ганц был убежден, что 23 декабря нынешний Кнессет прекратит свое существование, то не было бы никакого смысла в получении согласия "Ликуда" на назначение Бецера. "Ганц явно намерен перезимовать в роли сменного премьер-министра", – сказал мне на этой неделе Акива Новик, журналист корпорации "Кан", хорошо знакомый с политической системой.

Через несколько часов после того, как правительство утвердило назначения, Бени Ганц объявил о решении создать проверочную комиссию по вопросу о закупке субмарин. Сказать, что в канцелярии премьер-министра пришли в ярость, – не сказать ничего. "Он хочет выборов – он их получит", – заявляют в окружении Биньямина Нетаниягу.

На самом деле, два события, происшедшие в один день, связаны между собой теснее, чем может показаться на первый взгляд. Решение Ганца пойти на компромисс с Нетаниягу в вопросе назначений вызвало новый шквал критики в его адрес со стороны оппозиции в "Кахоль Лаван", в первую очередь со стороны Ави Нисанкорена. Для Ганца не секрет, что о нем думают товарищи по партии (спойлер: к нему относятся как к политическому инопланетянину), а также хорошо знает, что Нисанкорену достаточно найти еще четырех недовольных для того, чтобы отколоться от "Кахоль Лаван" и создать свою фракцию, которая объединится позднее с "Еш Атид – ТЭЛЕМ". Именно поэтому министр обороны и именно в минувшее воскресенье объявил о создании комиссии по подлодкам. Для Нетаниягу решение Ганца инициировало новый отсчет времени. Комиссия должна подать свое заключение через четыре месяца. Иными словами, в случае скорого роспуска Кнессета выводы комиссии будет представлены перед самыми выборами. Учитывая, что речь идет о комиссии, созданной одним из главных политических противников премьер-министра, судя по всему, в ее выводах не будет рекомендации присудить Нетаниягу премию "Движения за чистоту власти".

Еще одно событие, которое должно произойти в марте: возобновление судебного процесса над премьер-министром, причем на сей раз речь пойдет уже не о процедурных вопросах, а о рассмотрении доказательств, представленных прокуратурой. Иными словами, если выборы в марте, то заголовки газет в предвыборный период будут посвящены не Ирану и не мирным соглашениям с арабскими странами, а делам 1000, 2000 и 4000. Вряд ли такой фон можно назвать выгодным для Нетаниягу в период предвыборной кампании.

Несмотря на очевидное неудобство выборов в марте, Нетаниягу не делает ничего для предотвращения роспуска Кнессета. Необходимо в очередной раз напомнить, что если до 23 декабря не будет утвержден бюджет на 2020 год, Кнессет автоматически распускается без какого-либо голосования. В "Кахоль Лаван" раз за разом повторяют, что не проголосуют лишь за бюджет на 2020 год без утверждения бюджета и на 2021 год. В недавнем интервью NEWSru.co.il министр финансов Исраэль Кац заявил, что нет никаких шансов на утверждение бюджета на 2021 год ранее февраля. Израильская политика знала и более серьезные противоречия, которые разрешались при наличии желания. Пока что нет и на намека на такое желание у Нетаниягу или у Ганца.

Премьер-министр беседует с депутатами от своей фракции о приближающихся выборах и о возможных праймериз. Бени Ганц также начинает подготовку к выборам. С того момента, как стало известно о визите Нетаниягу в Саудовскую Аравию – визите, о котором Ганц узнал из СМИ, и с того момента, как Ганц объявил о создании комиссии Страшнова, никаких переговоров между премьером и сменным премьером. Еще четыре недели такой молчанки и будут объявлены выборы.

И все же более вероятными в политической системе считают выборы в мае-июне. Нужно отметить, что эти оценки не основаны ни на чем кроме того, что кто-то считает, что понимает ход мыслей Биньямина Нетаниягу. И тут кроется возможный просчет. Впервые за 11 лет не все политические рычаги находятся в руках премьер-министра. Если представить себе то, что представить крайне сложно – готовность Бени Ганца идти до конца, мы можем стать свидетелями неожиданных сценариев. "Нетаниягу хочет выборов в июне. Нужно быть сумасшедшими, чтобы играть ему на руку", – сказал на этой неделе глава "Еш Атид" Яир Лапид. Поведет ли себя Ганц как этот самый "сумасшедший", мы узнаем в ближайшие недели.

Оппозиция продолжает, выражаясь современным языком, троллить Биньямина Нетаниягу. "Еш Атид – ТЭЛЕМ" выносят на будущей неделе на голосование законопроект о роспуске парламента. Вся оппозиция намерена поддержать законопроект (особое внимание следует уделить главе партии РААМ Мансура Аббаса, у которого сложились доверительные отношения с премьер-министром), однако этого недостаточно для роспуска Кнессета. В "Кахоль Лаван" заявляют, что примут решение в самый последний момент. Но, учитывая крайнюю неприязнь Бени Ганца по отношению к Яиру Лапиду, неприязнь возникшую еще до развала "Кахоль Лаван" в его первоначальном виде, трудно себе представить, что он поддержит инициативу Лапида и отдаст ему лавры сокрушителя правительства. Глава фракции "Кахоль Лаван" Эйтан Гинзбург заявил, что "сине-белые" намерены подать свой законопроект о роспуске Кнессета. Но сделано это будет, лишь если Ганц окончательно придет в выводу, что пора идти на выборы.

На левом фланге не менее неспокойно, в первую очередь из-за демарша партии РААМ.. "Далеко не само собой разумеется, что арабские партии должны быть в кармане у левых", – заявил Мансур Аббас в интервью 20-му телеканалу и навлек на себя гнев товарищей по все еще Объединенному арабскому списку. В то же время, несмотря на распри внутри арабского блока, шансы на его распад невысоки. Айман Удэ и Ахмад Тиби отлично понимают, что раздельное участие неизбежно приведет к утрате голосов и снижению процента участвующих в голосовании.

В Кнессете говорят о том, что Нетаниягу может предпринять попытку провести при поддержке РААМ предложение о снижении электорального барьера. С одной стороны, это повысит шансы на то, что больше избирателей отдадут голоса "Оцма Иегудит", что ослабит Беннета, а с другой – даст шанс РААМ самостоятельно пройти в Кнессет в случае распада Объединенного арабского списка.

Тем временем, в партии МЕРЕЦ взвешивают возможность создания единого "еврейско-арабского блока". Целью этого шага является желание предоставить леворадикальным избирателям платформу для голосования и избавить их от дилеммы – МЕРЕЦ или Объединенный список. Партия, которая все еще позиционирует себя как сионистская, обсуждает возможность объединения с БАЛАД и бывшим советником террориста Арафата доктором Ахмадом Тиби. В 2020 году политика становится все более радикальной, а чувство брезгливости все более дефицитным.