Пост координатора по борьбе с коронавирусом займет профессор Нахман Аш

Канцелярия главы правительства и министерство здравоохранения сообщают, что вместо профессора Рони Гамзу, каденция которого истекает в конце октября, координатором по борьбе с коронавирусом будет назначен профессор Нахман Аш.

В среду, 28 октября, новый координатор начнет принимать дела у профессора Гамзу, который продлит свой срок пребывания на этой должности на две недели, до 13 ноября.

Аш родился в 1961 году. В 1986 году окончил медицинский факультет Тель-Авивского университета.

В 1989−1991 годах служил врачом в "Сайерет Маткаль".

В 1994−1995 годах – главный врач дивизии Иудеи и Самарии.

В 1997 году окончил интернатуру в терапевтическом отделении больницы "Шиба".

В 1999 году получил в США степень магистра в области медицинских вычислений.

В 2007-2011 годах - командующий Медицинского корпуса Армии обороны Израиля.

В 2014 году Аш был назначен начальником отдела здравоохранения больничной кассы "Маккаби".





