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NEWSru.co.il :: В Израиле27 октября 2020 г., 11:30

Пост координатора по борьбе с коронавирусом займет профессор Нахман Аш

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Пост координатора по борьбе с коронавирусом займет профессор Нахман Аш

Канцелярия главы правительства и министерство здравоохранения сообщают, что вместо профессора Рони Гамзу, каденция которого истекает в конце октября, координатором по борьбе с коронавирусом будет назначен профессор Нахман Аш.

В среду, 28 октября, новый координатор начнет принимать дела у профессора Гамзу, который продлит свой срок пребывания на этой должности на две недели, до 13 ноября.

Аш родился в 1961 году. В 1986 году окончил медицинский факультет Тель-Авивского университета.


В 1989−1991 годах служил врачом в "Сайерет Маткаль".

В 1994−1995 годах – главный врач дивизии Иудеи и Самарии.

В 1997 году окончил интернатуру в терапевтическом отделении больницы "Шиба".

В 1999 году получил в США степень магистра в области медицинских вычислений.

В 2007-2011 годах - командующий Медицинского корпуса Армии обороны Израиля.

В 2014 году Аш был назначен начальником отдела здравоохранения больничной кассы "Маккаби".



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