На заводе "Милуот" в Кфар Масарик возник сильный пожар

Утром в воскресенье, 27 сентября, в промышленной зоне к югу от Акко возник сильный пожар. На место происшествия выехали бригады противопожарной службы. Для тушения пожара привлечены военные.

По словам свидетелей, в районе пожара слышны хлопки.

Пресс-служба полиции сообщает, что из-за пожара 4-я трасса перекрыта для движения транспорта в обоих направлениях на участке от развязки Масарик до промзоны. Полицейские перенаправляют водителей на трассы 79 и 85.

Полиция заявляет, что пожар произошел на заводе "Милуот" в промзоне в районе Кфар Масарик, который специализируется на переработке сельскохозяйственной продукции.

В результате пожара могут быть пострадавшие.

Информация уточняется.