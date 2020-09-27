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NEWSru.co.il :: В Израиле27 сентября 2020 г., 10:00

На заводе "Милуот" в Кфар Масарик возник сильный пожар

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В промышленной зоне к югу от Акко возник сильный пожар В промышленной зоне к югу от Акко возник сильный пожар Пожар произошел на заводе "Милуот" в промзоне в районе Кфар Масарик, который специализируется на переработке сельскохозяйственной продукции.

Утром в воскресенье, 27 сентября, в промышленной зоне к югу от Акко возник сильный пожар. На место происшествия выехали бригады противопожарной службы. Для тушения пожара привлечены военные.

По словам свидетелей, в районе пожара слышны хлопки.

Пресс-служба полиции сообщает, что из-за пожара 4-я трасса перекрыта для движения транспорта в обоих направлениях на участке от развязки Масарик до промзоны. Полицейские перенаправляют водителей на трассы 79 и 85.

Полиция заявляет, что пожар произошел на заводе "Милуот" в промзоне в районе Кфар Масарик, который специализируется на переработке сельскохозяйственной продукции.

В результате пожара могут быть пострадавшие.

Информация уточняется.

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