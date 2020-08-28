ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе. Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу
В ночь на пятницу, 28 августа, израильская авиация и танки нанесли удары по целям в секторе Газы, атаковав подземную инфраструктуру и посты боевиков террористической организации ХАМАС.
По данным агентства Safa, офис которого находится в Газе, беспилотный самолет ЦАХАЛа выпустил ракету по "объекту сопротивления" к востоку от района Туффах в восточной части Газы, а затем боевые самолеты выпустили еще две ракеты по этой цели. После чего возник пожар. Затем израильская артиллерия или танки обстреляли контрольно-пропускной пункт к востоку от Рафаха, на юге сектора. Причинен значительный материальный ущерб, о пострадавших не сообщалось.
Удары были нанесены в ответ на враждебную деятельность с территории Газы. 27 августа из сектора были выпущены десятки связок воздушных шаров с привязанными к ним взрывными и зажигательными устройствами, в результате их приземления на израильской территории возникли около 40 полевых пожаров.
Власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.
Вскоре после атаки ЦАХАЛа по израильской территории из Газы были выпущены не менее шести ракет. По предварительным данным, ракеты разорвались на открытой местности, не причинив существенного ущерба. О пострадавших не сообщалось.
ХАМАС ранее заявлял, что намерен изменить "формулу" реакции на действия Израиля и отвечать ракетными ударами на атаки ЦАХАЛа. При этом ХАМАС называет "огненный террор" (запуски воздушных шаров со взрывными и зажигательными устройствами) формой "гражданского протеста".
Отметим, что накануне ХАМАС не достиг договоренностей с представителем Катара по поводу "успокоения" в Газе.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2020-й год.
Август. 26 ракет. 12 ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.
Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.
Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Апрель. Ни одного обстрела.
Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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