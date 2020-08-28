ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе. Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу

В ночь на пятницу, 28 августа, израильская авиация и танки нанесли удары по целям в секторе Газы, атаковав подземную инфраструктуру и посты боевиков террористической организации ХАМАС.

По данным агентства Safa, офис которого находится в Газе, беспилотный самолет ЦАХАЛа выпустил ракету по "объекту сопротивления" к востоку от района Туффах в восточной части Газы, а затем боевые самолеты выпустили еще две ракеты по этой цели. После чего возник пожар. Затем израильская артиллерия или танки обстреляли контрольно-пропускной пункт к востоку от Рафаха, на юге сектора. Причинен значительный материальный ущерб, о пострадавших не сообщалось.

Удары были нанесены в ответ на враждебную деятельность с территории Газы. 27 августа из сектора были выпущены десятки связок воздушных шаров с привязанными к ним взрывными и зажигательными устройствами, в результате их приземления на израильской территории возникли около 40 полевых пожаров.

Вскоре после атаки ЦАХАЛа по израильской территории из Газы были выпущены не менее шести ракет. По предварительным данным, ракеты разорвались на открытой местности, не причинив существенного ущерба. О пострадавших не сообщалось.

ХАМАС ранее заявлял, что намерен изменить "формулу" реакции на действия Израиля и отвечать ракетными ударами на атаки ЦАХАЛа. При этом ХАМАС называет "огненный террор" (запуски воздушных шаров со взрывными и зажигательными устройствами) формой "гражданского протеста".

Отметим, что накануне ХАМАС не достиг договоренностей с представителем Катара по поводу "успокоения" в Газе.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Август. 26 ракет. 12 ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.