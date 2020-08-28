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NEWSru.co.il :: В Израиле28 августа 2020 г., 05:27

ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе. Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу

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ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе. Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу

В ночь на пятницу, 28 августа, израильская авиация и танки нанесли удары по целям в секторе Газы, атаковав подземную инфраструктуру и посты боевиков террористической организации ХАМАС.

По данным агентства Safa, офис которого находится в Газе, беспилотный самолет ЦАХАЛа выпустил ракету по "объекту сопротивления" к востоку от района Туффах в восточной части Газы, а затем боевые самолеты выпустили еще две ракеты по этой цели. После чего возник пожар. Затем израильская артиллерия или танки обстреляли контрольно-пропускной пункт к востоку от Рафаха, на юге сектора. Причинен значительный материальный ущерб, о пострадавших не сообщалось.

Удары были нанесены в ответ на враждебную деятельность с территории Газы. 27 августа из сектора были выпущены десятки связок воздушных шаров с привязанными к ним взрывными и зажигательными устройствами, в результате их приземления на израильской территории возникли около 40 полевых пожаров.


Власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.

Вскоре после атаки ЦАХАЛа по израильской территории из Газы были выпущены не менее шести ракет. По предварительным данным, ракеты разорвались на открытой местности, не причинив существенного ущерба. О пострадавших не сообщалось.

ХАМАС ранее заявлял, что намерен изменить "формулу" реакции на действия Израиля и отвечать ракетными ударами на атаки ЦАХАЛа. При этом ХАМАС называет "огненный террор" (запуски воздушных шаров со взрывными и зажигательными устройствами) формой "гражданского протеста".

Отметим, что накануне ХАМАС не достиг договоренностей с представителем Катара по поводу "успокоения" в Газе.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Август. 26 ракет. 12 ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.


Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.


2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

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