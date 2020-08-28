Первая победа Ганца, тайм-аут и возможные сценарии. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

На минувшей неделе глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц одержал первую, с момента подписания странного коалиционного соглашения, победу над премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Из ситуации, которая, казалось, полностью контролировалась и диктовалась главой правительства, Ганц сумел выйти в роли политика, способствовавшего отсрочке выборов, которых не хотел ни один человек в Израиле, и в то же время, практически не заплатив за это.

"Компромисс Хаузера", который был предложен на исходе предыдущего шаббата, по сути дела, был "ничьей в пользу Бени Ганца". Этот компромисс зафиксировал существующую на сегодня ситуацию в коалиции, отклонил попытки внести изменения в коалиционные соглашения и отложил момент следующего кризиса на 120 дней. Вечность – по меркам сегодняшней израильской политики. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу понял, что, отказавшись от компромисса, он неизбежно будет воспринят как виновник роспуска Кнессета, развала правительства и досрочных выборов. Понял это – и пошел на попятный.

Аналогичная ситуация и в сфере назначения глав правоохранительной системы. Нетаниягу требовал получения полномочий, позволяющих ему влиять на назначения. К настоящему моменту, процесс заморожен на четыре месяца. В "Кахоль Лаван" гордятся достижением в деле борьбы за "независимость правоохранительной системы". В "Ликуде" говорят о том, что от своих требований не отказались. В стране по-прежнему нет генинспектора полиции и государственного прокурора. Но в политической системе достигнуто равновесие.

Что произойдет через четыре месяца? По всеобщему мнению, нас ждет очередной кризис, выйти из которого будет сложнее, чем сейчас. В то же время Бени Ганц получил возможность вовлечь премьер-министра в политическую ловушку. Для того, чтобы сохранить за собой пост главы правительства и на время предвыборной кампании, Нетаниягу должен спровоцировать развал коалиции именно вокруг госбюджета. Во всех остальных случаях, он обязан будет уступить Ганцу резиденцию на улице Бальфур в Иерусалиме.

Несмотря на то, что автором компромисса является Цви Хаузер, соглашение было достигнуто благодаря усилиям ультраортодоксальных партий. "Нетаниягну сам не знает, чего он хочет. Если ультраортодоксы разрешат ему идти на выборы, он пойдет. Если нет – то нет", – заявил мне источник в Кнессете. Ультраортодоксы не разрешили. Вернее, сделали все, чтобы остановить этот процесс. В понедельник, когда за несколько часов до голосования в воздухе запахло срывом компромисса, глава ШАС Арье Дери взял на себя роль Генри Киссинджера и занялся челночной дипломатией. Он беседовал с Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем, с Ави Нисанкореном, с Яривом Левином. "Тем, что мы не идем на выборы, государство в первую очередь, обязано Арье Дери", – заявил источник в ШАС. Дери, и его товарищи по ультраортордоксальным фракциям старались не бесплатно. Более всего их беспокоила ситуация новых выборов в условиях катастрофического положения, в котором находятся религиозные учебные заведения. "Компромисс Хаузера" предусматривает увеличиние госбюджета на 11 миллиардов шекелей. 400 миллионов, как того требовали в "Яадут а-Тора", пойдут религиозным учебным заведениям.

Упомянем и бурную дискуссию вокруг полетов паломников в Умань. Координатор по борьбе с коронаврусом Рони Гамзу требует полностью запретить эти полеты в нынешнем году. Министр строительства и один из лидеров "Яадут а-Тора" Яаков Лицман требует увольнения Гамзу. По утверждению украинских властей, Нетаниягу обращался к президенту Зеленскому с просьбой закрыть паломникам доступ в Умань. В канцелярии Нетаниягу ожидаемо отрицают сам факт такого обращения. Израильское правительство со своей стороны никакого решения не принимает, не желая с раздражать ультраортодоксальные партии и стремясь оставаться в рамках рекомендаций профессиональных структур. Глава коалиции Мики Зоар выступал с такими агрессивными нападками на профессора Гамзу, что канцелярии премьер-министра пришлось вмешаться, чтобы взять "проектора" (координатора по борьбе с коронавирусом) под свою защиту.

Тайм-аут во внутрикоалиционном противостоянии зыбкий настолько, что по сути предвыборная кампания уже началась. Наиболее ярким примером стала инициатива Бецалеля Смотрича ("Ямина") по изменению Закона о возвращении. Смотрич представил поправку, отменяющую право неевреев по Галахе, являющихся внуками евреев, репатриироваться в Израиль в рамках Закона о возвращении. Сами по себе предложения по изменению Закона о возвращении не является изобретением Смотрича. Задолго до него об этом говорила ныне покойная лауреат премии Израиля профессор юриспруденции Рут Габизон, которую никак нельзя причислить к религиозному сектору. И тем не менее, этот вопрос, поднятый на повестку дня Бецалелем Смотричем , как и ожидалось, вызвал бурную реакцию. Голосование так и не состоялось, так как Смотрич понял, что у поправки не только нет шансов быть утвержденной, но и поддержка, которую она получит, будет минимальной. Поправка возникла, породила бурную дискуссию и исчезла. В связи с этим или без, но "Ямина" потеряла два мандата в опросе Panels Politics по сравнению с прошлой нелделей. Нафтали Беннет предложения Смотрича не комментировал.

В оппозиции смотрят на опросы и понимают, что в сложившейся ситуации шансы на реальную смену власти призрачны. Поэтому все надежды там связывают со вступлением в большую политику новых игроков, которые приведут к так называемому "мапацу" – большому взрыву, способному изменить порядок вещей в политической системе. Через два дня после того, как глава НДИ Авигдор Либерман в интервью NEWSru.co.il назвал нынешнего мэра Тель-Авива Рона Хульдаи одной из возможных фигур на предстоящих выборах, главу НДИ и мэра Тель-Авива видели за совместным обедом (публикация в твиттере парламентского корреспондента Ynet Моран Азулай). Многие ждут окончательного решения Гади Айзенкота, несмотря на то, что первые опросы показали: его участие в выборах существенно картины не изменит.