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NEWSru.co.il :: В Израиле28 июля 2020 г., 16:37

Израильские орнитологи при поддержке спецназа ЦАХАЛа вырастили грифа с помощью мультикоптера. Видео

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Израильские орнитологи при поддержке спецназа ЦАХАЛа вырастили грифа с помощью мультикоптера

В понедельник, 27 июня, через 132 дня после того, как он вылупился из яйца в своем гнезде, и через 52 дня после гибели его матери в результате столкновения с высоковольтным проводом, птенец грифа, родившийся на севере Израиля, впервые вылетел из гнезда.

История птенца стала первой в мире успешной попыткой выкормить оставшуюся без матери крупную хищную птицу с помощью мультикоптера, сообщает газета "Гаарец".

После гибели матери отец птенца не бросил свое потомство, но не справлялся один. К счастью для него, птенец еще до рождения стал объектом пристального внимания в рамках проекта "Хищные птицы в прямом эфире".


Орнитологи управления охраны природы и национальных парков решили помочь отцу-одиночке, компания XTEND, разработавшая платформу управления мультикоптерами в сложных топографических условиях, предоставила аппаратуру, а бойцы спецназа ЦАХАЛа управляли мультикоптером, чтобы четыре раза в день кормить птенца.

Популяция грифов на Ближнем Востоке резко сократилась и в последние годы птица находится на грани вымирания. Поэтому в управлении охраны природы прикладывают значительные усилия для спасения этих птиц.

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