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NEWSru.co.il :: В Израиле28 июля 2020 г., 08:21

Компромисс по бюджету или выборы: коалиция на грани распада

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Компромисс по бюджету или выборы: коалиция на грани распада

Лидеры ультраортодоксальных партий обратились к министру обороны и главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу с просьбой согласиться на утверждение одногодичного бюджета. Со своей стороны, лидеры ШАС и "Яадут а-Тора" заявили, что в случае компромисса со стороны Ганца, они заблокируют попытки Нетаниягу найти повод для досрочных выборов.

Напомним, что конфликт между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" заключается в требовании премьер-министра Биньямина Нетаниягу утвердить одногодичный бюджет, а не двухгодичный, как это записано в коалиционных соглашениях между сторонами.

Согласно действующему законодательству, если правительство начинает работу в год, на который нет утвержденного бюджета, оно обязано проголосовать за него в течение ста дней. В противном случае Кнессет автоматически распускается. 100 дней с начала работы нынешнего правительства истекают 25 августа. В "Кахоль Лаван" опасаются, что Нетаниягу заинтересован в выборах и использует разногласия по бюджету для развала коалиции.


Как сообщает телеканал "Кешет", ультраортодоксальные фракции возражают против досрочных выборов, однако готовы поддержать требование премьер-министра об утверждении одногодичного бюджета. Вместе с тем, в ШАС и "Яадут а-Тора" дали понять Нетаниягу, что на этом их готовность автоматически оказывать ему поддержку себя исчерпала, и они не поддержат инициативы по роспуску Кнессета.

27 июля премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, выступая на заседании фракции "Ликуд", что не стремится к выборам. "Сегодня Израилю не нужны выборы, сегодня Израилю нужны бюджет и стабильность", – заявил Нетаниягу. А министр обороны Бени Ганц сказал, выступая на заседании фракции "Кахоль Лаван": "Граждане Израиля не простят того, кто потащит их на выборы в такой тяжелый период. Я убежден, что нет политика, который решится на такой шаг".

Как сообщает "Едиот Ахронот", в беседах с приближенными Ганц заявляет, что не пойдет на компромисс, так как речь идет о кардинально важном вопросе. "Утверждать бюджет на три месяца – это безумие. Утверждение двухгодичного бюджета записано в коалиционном соглашении. Если такой бюджет будет утвержден, то Израиль получит экономическую и политическую стабильность".

Временным решением конфликта внутри коалиции может стать законопроект, представленный депутатом Цви Хаузером ("Дерех Эрец") и позволяющий отложить утверждение бюджета на несколько месяцев. Как сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Ликуде", Нетаниягу не исключает возможности поддержать этот законопроект.


Одновременно в окружении Нетаниягу взвешивают предложение по созданию нового правительства в действующем Кнессете. Как пишет издание The Marker, для достижения этой цели в "Ликуде" намерены обратиться к депутатам второй десятки в списке "Кахоль Лаван", у которых, согласно опросам, нет шансов быть переизбранными в Кнессет, а также к депутатам от "Дерех Эрец" Цви Хаузеру и Йоазу Хенделю, с предложением присоединиться к правительству без Бени Ганца и лидеров "Кахоль Лаван". Еще один шаг, который намерены сделать в "Ликуде" – предложить главе "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннету войти в "Ликуд" вместе со своей партией, как это сделал в свое время Моше Кахлон во главе партии "Кулану". Ранее телеканал "Решет" сообщал, что против такого варианта возражает Сара Нетаниягу, супруга главы правительства.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2020
СМИ: Нетаниягу намерен объявить досрочные выборы из-за разногласий по бюджету

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