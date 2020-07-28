СМИ: в Израиль приедут тысячи ультраортодоксов. МВД: речь идет о студентах

В воскресенье, 26 июля, на сайте The Marker появилась публикация Хагая Амита о том, что министр внутренних дел Арье Дери и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн договорились, несмотря на запрет на въезд в страну иностранцев, разрешить въезд в Израиль тысячам ученикам йешив.

В публикации Амита говорится о том, что речь идет о 17 тысяч человек, значительная часть из которых – ультраортодоксы, которые не являются гражданами Израиля и приезжают в страну на осенние праздники.

Депутат Кнессета Юлия Малиновская (НДИ) потребовала от главы парламентской комиссии по внутренним делам Мики Хаймович ("Кахоль Лаван") провести срочное заседание на эту тему. Малиновская отметила, что в связи с эпидемией коронавируса множество израильтян, супруги или другие члены семьи которых не имеют израильского гражданства или находятся в процессе его получения, не могут из-за запрета на въезд иностранцев в Израиль воссоединиться со своими семьями. Малиновская также заявила в беседе с редакцией NEWSru.co.il, что Управление регистрации населения после обращения депутата смягчило условия, на которых супругам-иностранцам разрешен въезд в Израиль во время эпидемии коронавируса.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в Управление по вопросам регистрации населения и иммиграции с просьбой прокомментировать публикацию в The Marker и высказывания Юлии Малиновской.

Согласно заявлению министра внутренних дел Арье Дери, речь идет об иностранных студентах, которые должны приехать в Израиль на следующий год для учебы. В числе студентов – ученики йешив и ульпанов, участники программ НААЛЕ и МАСА, а также школьники и студенты различных учебных заведений. Все студенты после прибытия в Израиль должны будут находиться в карантине "согласно указаниям минздрава".

В Управлении регистрации населения нашей редакции не смогли ответить, о каком количестве иностранных студентов идет речь. Пресс-служба Управления подчеркивает, что ответственность за обеспечение условий для карантина лежит на учебных заведениях.

Пресс-служба министра здравоохранения Юлия Эдельштейна уточняет, что минздрав разрешил иностранным студентам находиться на карантине в группах по 6 человек (по системе "капсул"). Согласно заявлению минздрава, во время карантина всем студентам будет проведено тестирование на наличие коронавируса.