Глава минздрава Юлий Эдельштейн: "Мы в начале второй волны эпидемии"

На пресс-конференции, состоявшейся в воскресенье, 28 июня, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что Израиль находится в начале второй волны эпидемии коронавирусной инфекции.

Глава минздрава говорил о том, что он поддерживал открытие залов торжеств и культурных учреждений, а также выступал за возобновление работы общественного транспорта, но при этом не уставал напоминать: если строго не следовать всем рекомендациям, придется вновь "останавливать экономику".

"К сожалению, меня не услышали", - сказал Эдельштейн и добавил: "Те, кто не соблюдают рекомендации, рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем своих близких".

Юлий Эдельштейн заявил, что он представил кризисному кабинету министров план минздрава по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, речь вновь идет о болезненных шагах, однако они могут помочь избежать введения полного карантина и остановки экономической деятельности в стране.

"Наша задача - достичь максимальной эффективности при минимальном уроне", - подчеркнул министр.

Юлий Эдельштейн сообщил, что министерство здравоохранения рекомендует ввести ограничения на количество участников при проведении религиозных обрядов таких как свадьбы, бар-мицвы, обрезание.

Минздрав также предлагает ограничить количество молящихся в синагогах и ввести ограничения на количество участников массовых мероприятий.

Минздрав предлагает проводить экзамены в высших учебных заведениях удаленно, без физического присутствия студентов и преподавателей на занятиях, чтобы избежать заражения.

Кроме того, минздрав рекомендует государственным службам вернуться к оказанию услуг населению с помощью интернета. Предприятиям, в которых производственный процесс позволяет перевести работников на удаленную работу, сделать это.

В остальных случаях вернуться к принципу "капсул" на рабочих местах.

Свое выступление Юлий Эдельштейн завершил словами: "В заключение я обращаюсь ко всем. Давайте сделаем нашу мечту реальностью. Мы мечтали обнять наших бабушек и дедушек, мечтали об отпуске за границей. Это будет возможным, если мы будем соблюдать рекомендации и проявлять осторожность".

Данные минздрава о коронавирусе

Около 19:00 28 июня министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 23639 заболевших. В настоящий момент заражены 6265 человек. 318 заболевших умерли.

Состояние 39 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 60 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

211 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17056 выздоровели после коронавируса.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью заразившихся коронавирусом: продолжает лидировать Арура

По данным минздрава, в течение последнего месяца наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян возрасте от 20 до 29 лет.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,4%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 10489 тестов.