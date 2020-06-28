Экскурсовод Петр Гохват пятый день держит голодовку у Кнессета

Израильский экскурсовод Петр Гохват в минувшую среду объявил голодовку в знак протеста против бездействия властей, не оказывающих помощь работникам туристической отрасли.

37-летний Гохват рассказал редакции NEWSru.co.il, что последние восемь с половиной лет работает гидом, знакомя с Израилем иностранных туристов. Пандемия коронавируса застигла Петра, по его словам, в гораздо лучшем положении, чем многих других – у него нет жены, детей и ипотеки. Однако Гохват считает, что, если государство в ближайшее время не вмешается, к следующей весне отрасль туризма в стране будет уничтожена.

Петр и его коллеги объясняют, что от туризма зависят в Израиле не менее 200 тысяч семей. Речь идет о гостиничном бизнесе, перевозках, гидах, развлекательном бизнесе, пищевой отрасли – от Метулы до Эйлата. При этом, как считает Гохват, государство закрывает глаза на то, что эти 200 тысяч семей могут в ближайшее время остаться без какого-либо дохода.

Петр Гохват выдвигает три требования к властям: 1) выплата пособия по безработице от "Битуах Леуми" (сам Петр, как и многие другие, до сих пор не получил от Института национального страхования никаких денег); 2) план по открытию границ для иностранных туристов; 3) программа по развитию туризма. Петр понимает, что открытие границ еще не является гарантией притока туристов в Израиль, поэтому, по мнению Гохвата, министерству туризма, минздраву и другим государственным структурам следует разработать программы по привлечению в страну иностранных туристов.

Гохват объяснил нашей редакции, что всплеск внутреннего туризма, на который так надеется минтуризма, в обстоятельствах эпидемии нереален, поскольку у огромной части населения сильно снизились доходы, а пенсионеры, ранее бывшие активными клиентами тургидов, в период пандемии не могут посещать организованные экскурсии.

"Рассчитывать на то, что израильтяне будут тратить деньги на внутренний туризм и этим спасут индустрию, – это как наклеивать пластырь на перелом", – говорит Петр.

Напомним, во вторник, 30 июня, у комплекса правительственных зданий в Иерусалиме состоится демонстрация работников туристической отрасли, которые требуют от государства выполнения своих обязательств по выплатам, а также разработки плана по спасению индустрии.





