1 июня состоятся церемонии в память о жертвах теракта около дискотеки "Дольфи"

На следующей неделе, в понедельник, 1 июня, в 18:00 на набережной Тель-Авива состоится ежегодная траурная церемония памяти жертв теракта на дискотеке "Дольфи". В тот же вечер, в 23:45 друзья погибших и пострадавших в теракте по традиции соберутся на неофициальную церемонию, включат сирену памяти и установят свечи.

Официальную церемонию ежегодно организует министерство алии и интеграции при содействии муниципалитета Тель-Авива. Ожидается, что на церемонии будет присутствовать новый министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата, а также гендиректор министерства, ожидается также присутствие действующих и бывших депутатов Кнессета. В пресс службе министерства нашей редакции сказали, что семьям погибших были разосланы приглашения на церемонию. По сведениям нашей редакции, на церемонию планируют приехать Евгений Сова и Софа Ландвер.

Напомним, на месте теракта в "Дольфи" установлены два памятника – камень с именами погибших в теракте людей и самодельная конструкция, изображающая детей с надписью на русском и иврите "Это наш дом. Мы не прекратим танцевать". Само здание дискотеки, стены которого были расписаны в память о погибших подростках, снесли в 2018 году.

В 2019 году проводились две церемонии: официальная – 30 мая, и неофициальная – вечером 1 июня.

Теракт в "Дольфи"

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламский джихад". Хутари был провозглашен шахидом – мучеником за веру. На улицах палестинских городов прошли спонтанные манифестации, участники которых стреляли в воздух и раздавали сладости, радуясь гибели "сионистских оккупантов". Глава ПНА Ясир Арафат отказался тогда осуждать направленный против детей теракт.

Большинство пострадавших составили новые репатрианты из бывшего СССР. Семеро погибших, а также многие раненые были учащимися тель-авивской школы "Шевах Мофет", популярной среди русскоязычных израильтян.

Имена погибших в результате теракта возле дискотеки "Дольфи"

Мария Тагильцева, 14 лет

Евгения Дорфман, 15 лет

Раиса Немировская, 15 лет

Юлия Скляник, 15 лет

Аня Казачкова, 15 лет

Катрин Кастиньяда, 15 лет

Ирина Непомнящая, 16 лет

Марьяна Медведенко, 16 лет

Лиана Саакян, 16 лет

Марина Берковская, 17 лет

Симона Рудина, 17 лет

Алексей Лупало, 17 лет

Юлия Налимова, 16 лет

Елена Налимова, 18 лет

Ирина Осадчая, 18 лет

Илья Гутман, 19 лет

Сергей Панченко, 20 лет

Роман Джанашвили, 21 год

Диаз Нурманов, 21 год

Ян Блюм, 25 лет

Ури Шахар, 32 года