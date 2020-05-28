Нетаниягу в интервью "Исраэль а-Йом": "Не мы должны уступать, а палестинцы"

В четверг, 28 мая, накануне праздника Шавуот, газета "Исраэль а-Йом" опубликовала интервью с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которое взял журналист Амнон Лорд. В этом интервью глава правительства вновь заявил, что намерен распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину. "Речь идет об историческом шаге", – сказал Нетаниягу и отверг критику тех, кто утверждает, что план Трампа означает далеко идущие уступки Израиля, так как подразумевает готовность на создание Палестинского государства.

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Говоря о начале судебного процесса над ним, премьер-министр вновь обвинил правоохранительные органы и СМИ в тенденциозности и попытке отстранить его от власти незаконным путем. "Каждый день по много раз в самых рейтинговых телепрограммах приводят какие-нибудь утечки, подают их в извращенном виде. В том числе в последние дни. Угрожают свидетелям, что окажутся в тюрьме, если изменят свои показания. И тишина. А это уголовные преступления", – заявил глава правительства.

Нетаниягу отверг обвинения в подстрекательстве. "Всякий раз, когда правый лагерь решается выйти на улицу и бороться с гегемонией левых и СМИ, звучат обвинения в подстрекательстве. Когда проходили демонстрации возле дома юридического советника правительства с требованием отдать меня под суд, не было разговоров о подстрекательстве", – лидер "Ликуда". Он вновь повторил, что, по его мнению, не было ничего противозаконного или предосудительного в его действиях.

Говоря об эпидемии коронавируса, Нетаниягу подчеркнул, что если в Израиле будет сто новых заболевших в день – вернутся карантинные ограничения. "Пока что мы не там, но до тех пор, пока не найдена вакцина, мы будем действовать как аккордеон: снимать ограничения ради экономики и возвращать их из-за вспышек эпидемии", – пояснил премьер-министр.

Говоря о политической ситуации, Нетаниягу не комментирует союз с Бени Ганцем. "Я призываю блок "Ямина" присоединиться к коалиции. Дверь открыта", – заявил премьер-министр.

Амнон Лорд приводит оценки, согласно которым Нетаниягу рассматривает в качестве своего преемника нынешнего главу службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэна. В самом интервью Нетаниягу об этом не говорит.

Добавим, что интервью с Нетаниягу опубликовала накануне праздника и газета "Макор Ришон". В этом интервью лидер "Ликуда" также призвал блок "Ямина" присоединиться к правительству. "Мы отстаиваем интересы, важные для религиозного сионизма", – заявил Нетаниягу в беседе с главным редактором издания Хагаем Сегалем. Он также подчеркнул, что не допустит разрушения поселений, а реализация "сделки века" зависит от готовности палестинцев выполнить содержащиеся в ней условия.