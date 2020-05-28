ЦАХАЛ и ШАБАК проведут военную игру, анализируя последствия аннексии части Иудеи и Самарии
Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководство общей службы безопасности (ШАБАК) на следующей неделе проведут военную игру, в ходе которой будут анализироваться различные сценарии развития событий в случае объявления израильским руководством об аннексии Иорданской долины и частей Иудеи и Самарии, сообщает Walla.
Речь идет о военной игре, которая является важным инструментом для старшего командного состава и штабов в рамках подготовки к возможным действиям после серьезного политического решения, которое может привести к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности. В рамках этой игры не планируются и не моделируются реальные боевые действия, но исследуются различные сценарии, изучаются риски и оцениваются возможные потери.
Среди очевидных сценариев, которые должны быть рассмотрены: срыв соглашения о прекращении огня с ХАМАСом в Газе, усиление террора (прежде всего, в Иудее и Самарии), возможные провокации на северной, восточной и южной границах, необходимость объявления мобилизации и пр.
Участвовать в военной игре будут начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава ШАБАКа Надав Аргаман, глава военной разведки Тамир Хайман, глава оперативного управления ЦАХАЛа Аарон Халива, начальник отдела планирования Амир Абулафия, координатор действий правительства на территориях Камиль Абу-Рукун, командующий центральным военным округом Надав Падан и другие высокопоставленные офицеры.
1 июля правительство Израиля начнет процесс распространения суверенитета на Иорданскую долину и отдельные районы Иудеи и Самарии. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь заявил об этом 25 мая в ходе заседания парламентской фракции "Ликуд". "Эта дата установлена и оговорена нами, и мы не собираемся ее менять", – сказал Нетаниягу. Он добавил: "Все будет делаться обдуманно, ответственно, но мы имеем историческую возможность, упускать которую не намерены".
Как писала на этой неделе газета "Исраэль а-Йом", районы, на которые предполагается распространить суверенитет, размечены комиссией, работу которой возглавлял исполняющий обязанности главы министерства премьер-министра Ронен Перец.
Издание ссылается на слова посла США в Израиле Дэвида Фридмана, заявившего, что территория, на которую будет распространен суверенитет, составляет не более 50% районов C, находящихся сегодня под полным израильским контролем. Эту же информацию несколько недель назад в интервью "Кан РЭКА" подтвердил бывший посол Израиля в США Майкл Орен. В соответствии с текстом "сделки века", остальная территория, то есть примерно 70% Иудеи и Самарии, должны быть переданы автономии для создания там Палестинского государства. Расширение поселений, находящихся на территориях, предназначенных для передачи арабам, должно быть прекращено, однако строительство внутри поселений будет продолжаться.
В Совете поселений Иудеи и Самарии возражают против плана Трампа, дающего согласие на создание Палестинского государства на 70% территорий. "Исраэль а-Йом" приводит слова американского источника, заявившего, что еврейские поселенцы должны оценивать ситуацию более масштабно. "Если они не заинтересованы в том, что администрация может предложить, то пусть не приходят к нам потом. Им стоит вспомнить декабрь 2016-го, когда Совет безопасности ООН принял резолюцию, нанесшую серьезный удар по Израилю. Им следует подумать и о том, какой может быть ситуация через четыре года, если палестинцы будут упорствовать в своем отказе от переговоров", – заявил источник. Лидеры Совета поселений встречаются в эти дни с министрами и депутатами правых партий, убеждая их препятствовать реализации плана.
Формально, для распространения израильского суверенитета достаточно решения правительства. Но не исключено, что Нетаниягу предпочтет инициировать правительственный законопроект, который придаст этому шагу особый вес. В коалиционных соглашениях между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" оговорено право Нетаниягу принимать самостоятельные решения по этому вопросу после консультаций с Бени Ганцем. Министр иностранных дел Габи Ашкенази заявил на церемонии вступления в должность, что считает план Трампа исторической возможностью, которую нельзя упустить. "Мы будем реализовывать это план осторожно и ответственно", – добавил он.
В Иерусалиме опасаются реакции международного сообщества на распространение суверенитета. Король Иордании Абдалла II предупредил о возможности серьезного конфликта с Израилем. "Я не хочу угрожать или создавать напряженную атмосферу, но мы рассматриваем все варианты", – сказал иорданский монарх. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с антиизраильскими угрозами в связи с планами аннексировать часть территории Иудеи и Самарии. "Мы не позволим, чтобы палестинские земли были переданы кому-то другому... Новый план оккупации и аннексии, разработанный Израилем, угрожает палестинскому суверенитету и противоречит нормам международного права. Весь мир бросил палестинцев, защищает их только Турция. В этом уголке мира нет ни мира, ни справедливости, ни безопасности, ни порядка", – заявил Эрдоган.
Министерство иностранных дел Израиля обратилось к дружественным странам Европейского Союза с просьбой блокировать инициативы каких-либо антиизраильских санкций или деклараций в связи с намерением аннексировать Иорданскую долину.
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