ЦАХАЛ и ШАБАК проведут военную игру, анализируя последствия аннексии части Иудеи и Самарии

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководство общей службы безопасности (ШАБАК) на следующей неделе проведут военную игру, в ходе которой будут анализироваться различные сценарии развития событий в случае объявления израильским руководством об аннексии Иорданской долины и частей Иудеи и Самарии, сообщает Walla.

Речь идет о военной игре, которая является важным инструментом для старшего командного состава и штабов в рамках подготовки к возможным действиям после серьезного политического решения, которое может привести к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности. В рамках этой игры не планируются и не моделируются реальные боевые действия, но исследуются различные сценарии, изучаются риски и оцениваются возможные потери.

Участвовать в военной игре будут начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава ШАБАКа Надав Аргаман, глава военной разведки Тамир Хайман, глава оперативного управления ЦАХАЛа Аарон Халива, начальник отдела планирования Амир Абулафия, координатор действий правительства на территориях Камиль Абу-Рукун, командующий центральным военным округом Надав Падан и другие высокопоставленные офицеры.

1 июля правительство Израиля начнет процесс распространения суверенитета на Иорданскую долину и отдельные районы Иудеи и Самарии. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вновь заявил об этом 25 мая в ходе заседания парламентской фракции "Ликуд". "Эта дата установлена и оговорена нами, и мы не собираемся ее менять", – сказал Нетаниягу. Он добавил: "Все будет делаться обдуманно, ответственно, но мы имеем историческую возможность, упускать которую не намерены".

Как писала на этой неделе газета "Исраэль а-Йом", районы, на которые предполагается распространить суверенитет, размечены комиссией, работу которой возглавлял исполняющий обязанности главы министерства премьер-министра Ронен Перец.

Издание ссылается на слова посла США в Израиле Дэвида Фридмана, заявившего, что территория, на которую будет распространен суверенитет, составляет не более 50% районов C, находящихся сегодня под полным израильским контролем. Эту же информацию несколько недель назад в интервью "Кан РЭКА" подтвердил бывший посол Израиля в США Майкл Орен. В соответствии с текстом "сделки века", остальная территория, то есть примерно 70% Иудеи и Самарии, должны быть переданы автономии для создания там Палестинского государства. Расширение поселений, находящихся на территориях, предназначенных для передачи арабам, должно быть прекращено, однако строительство внутри поселений будет продолжаться.

Формально, для распространения израильского суверенитета достаточно решения правительства. Но не исключено, что Нетаниягу предпочтет инициировать правительственный законопроект, который придаст этому шагу особый вес. В коалиционных соглашениях между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" оговорено право Нетаниягу принимать самостоятельные решения по этому вопросу после консультаций с Бени Ганцем. Министр иностранных дел Габи Ашкенази заявил на церемонии вступления в должность, что считает план Трампа исторической возможностью, которую нельзя упустить. "Мы будем реализовывать это план осторожно и ответственно", – добавил он.

В Иерусалиме опасаются реакции международного сообщества на распространение суверенитета. Король Иордании Абдалла II предупредил о возможности серьезного конфликта с Израилем. "Я не хочу угрожать или создавать напряженную атмосферу, но мы рассматриваем все варианты", – сказал иорданский монарх. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с антиизраильскими угрозами в связи с планами аннексировать часть территории Иудеи и Самарии. "Мы не позволим, чтобы палестинские земли были переданы кому-то другому... Новый план оккупации и аннексии, разработанный Израилем, угрожает палестинскому суверенитету и противоречит нормам международного права. Весь мир бросил палестинцев, защищает их только Турция. В этом уголке мира нет ни мира, ни справедливости, ни безопасности, ни порядка", – заявил Эрдоган.

Министерство иностранных дел Израиля обратилось к дружественным странам Европейского Союза с просьбой блокировать инициативы каких-либо антиизраильских санкций или деклараций в связи с намерением аннексировать Иорданскую долину.